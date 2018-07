Hamilton: "El título no es imposible"

El piloto británico Lewis Hamilton considera que ganar el título del Mundial de Fórmula 1 "no es imposible todavía", pese a la nueva victoria del alemán Sebastian Vettel en Bélgica, que le aproxima a su cuarta corona consecutiva.

Situado en la general del campeonato a 58 puntos de Vettel, Hamilton no da por perdido el título: "Indudablemente, va a ser muy, muy difícil. (Vettel) Ha tenido un coche fenomenal durante mucho tiempo y es fenomenalmente rápido. Él hace su trabajo, así que es una combinación perfecta", declaró.



"Nosotros hemos tenido carreras muy buenas, hemos estado con los mejores y hemos terminado por delante de él en el pasado. Por tanto, no hay razones para que eso no pueda ocurrir en el futuro, aunque estamos cada vez más cerca del punto en el que necesitaremos estar por delante de él todas las veces", advirtió Hamilton.



Falta de agarre en Bélgica

Con respecto al GP de Bélgica, en el que terminó tercero, por detrás de Vettel y de Fernando Alonso, pese a haber salido de la pole, Hamilton achacó su falta de ritmo a la falta de agarre, y no a los neumáticos.



"Estamos intentando averiguar qué nos faltó, examinando los puntos en que éramos más lentos. Tal vez podamos resolver algo antes de la próxima carrera pero, en caso contrario, espero que en Singapur vamos a ser más fuertes", indicó.