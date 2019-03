Massa: "Si no haces un trabajo perfecto sabes que estarás detrás de Alonso"

"Estoy muy agusto en el coche, el trabajo está en el camino correcto", ha dicho Felipe Massa en la rueda de prensa de la FIA del GP de Baréin. Además, Felipe cree que la presión de tener como compañero a Alonso es positiva: "Es bueno cuando lo tienes que hacer lo mejor que sabes. Mi compañero es un fuerte rival, sabes que si no haces un trabajo perfecto estarás por detrás".

El piloto brasileño de Ferrari asegura que los Pirelli son buenos para el espectáculo: "No tengo problemas con los neumáticos, creo que muchos están tratando de comprenderlos pero me parece que es bueno para el deporte ir en esta dirección". Massa ha admitido que falló la estrategia en Shanghái al tratar de proteger los neumáticos delanteros del graining: "No debería volver a pasar".

Jenson Button, por su parte, ha admitido que para McLaren "es muy difícil empezar la temporada así": "Para acabar quintos en China tuvimos que hacer algo diferente con la estrategia".



Por su parte, Maldonado señala que en Williams "es un momento duro para el equipo, necesitamos trabajar duro. Necesitamos tiempo, tenemos un gran problema". Asimismo, Charles Pic ha aprovechado para dar la bienvenida a Kovalainen como probador de Caterham: "Es bueno tener su consejo.



Di Resta se ha referido sobre su toque con su compañero de equipo Adrian Sutil en China: "Por supuesto que lo hemos hablado", ha dicho con una sonrisa. También analiza la carrera de Baréin: "Las carreras impredecibles nos dan posiblidades".



Vergne asegura que el resultado de Daniel Ricciardo en Shanghái les demuestra que han dado un paso adelante. El de Toro Rosso cree además que los neumáticos hacen que muchos pilotos tengan que cambiar su forma de conducir entre la clasificación y la carrera.