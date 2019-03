Alonso termina segundo tras Grosjean en unos Libres 3 marcados por la lluvia

Pocas, muy pocas dudas han quedado resueltas tras los Libres 3 del GP de Australia para saber dónde está cada monoplaza en el comienzo de la temporada. La lluvia ha sido más protagonista que la tabla de tiempos pero en los escasos minutos que la pista estuvo seca Fernando Alonso y Felipe Massa lograron el segundo y el tercer mejor tiempo sólo superados por Romain Grosjean.

Quince minutos de pista seca, no demasiados, y con el compuesto más duro que Pirelli ha llevado a la prueba oceánica. Aún así, la nota positiva para Ferrari, aparte del agua que se espera en clasificación y que igualará las fuerzas entre los coches, es que Fernando se ha sentido muy cómodo con el F138 en las pocas vueltas que ha podido dar sobre Melbourne.

Vettel, problemas en la caja de cambios

Pocas vueltas que han servido para disipar las dudas que aparecían de nuevo sobre el cielo de Maranello tras los Libres 2 viendo la superioridad de Red Bull y lo lejano que parecía estar el Ferrari. Pero esta jornada ha valido para que renazca la esperanza en la 'Scuderia' por las pruebas en lluvia y para que salten las alarmas en Red Bull.

Porque el RB9 no es perfecto. Todavía no. Ya el RB8 no lo era a pesar de su gran rapidez a una vuelta. Los problemas de fiabilidad estuvieron cerca de lastrar su temporada 2012 y el monoplaza violeta ya ha vuelto a dar las mismas señales que dio hace un año. Porque Sebastian Vettel no pudo terminar la sesión debido a un problema en un sensor por el que tuvo que retirarse a diez minutos de concluir la jornada.

Lotus llega al cien por cien

Mala jornada para los de las bebidas energéticas, que como hizo Mercedes en los Libres 2 ha demostrado que la potencia sin control no sirve de nada. Pero potencia y control tienen en Lotus. Y confianza. Mucha confianza. Grosjean ha sido el más rápido, Raikkonen también va rápido y ha sido quinto, y además están convencidos de poder lograr la pole en esta primera prueba de la temporada... y sus tandas largas son muy buenas.

Pero en clasificación se espera lluvia, y con lluvia todo puede pasar. Desde que Vettel logre la pole y no haya sorpresas, que lo haga Alonso e incluso que sea Jenson Button el que salga desde la primera plaza de la parrilla. Mucho tienen que mejorar los McLaren, que no están precisamente cómodos en la prueba oceánica. Demasiado peso para Sergio Pérez quizá en un equipo que debe notar la baja de Hamilton en un duro comienzo.

Incluso desde Force India se ven capaces de poder batir a la escudería plateada. Sutil ha vuelto bien a pesar de que puede recibir una bonita sanción por abrir DRS cuando no estaba permitido. Y es que el plata que se lleva ahora es el de Mercedes, un equipo que con Lewis ha dado un salto de calidad importante y que es candidato a la pole oceánica.

Próxima parada: Q1

Ya no hay tiempo para más. La próxima vez que veamos ondear la bandera verde será para competir. Para competir de verdad. Para luchar por la pole, una pole que espera a su primer conquistador ante una más que posible lluvia y para la que cualquier cosa puede pasar. Vettel, Alonso, Hamilton, Button, Raikkonen, Grosjean... todos están listos para el primer capítulo de la F1 2013.