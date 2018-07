Hamilton lidera un doblete de Mercedes en unos Libres 1 sin tiempos de Alonso

Con los neumáticos en el punto de mira de pilotos, ingenieros y aficionados tras lo sucedido en Gran Bretaña, el GP de Alemania ha dado comienzo con unos Libres 1 en los que Fernando Alonso no ha podido marcar ningún registro debido a unos problemas en su monoplaza y que han terminado con un Hamilton logrando el mejor crono con un 1:31.754, superando a Rosberg y a un Webber al que ha sacado más de un segundo.

No tardó mucho en salir el asturiano con motivo seguramente de descubrir si en Alemania el Ferrari seguiría con los mismos problemas que en Gran Bretaña. No tardo en salir... y no tardo en retirarse. Ni una vuelta cronometrada pudo hacer el bicampeón por un problema que hizo que su monoplaza se quedara tirado en la pista de Nurburgring.

Así que le tocó pasar por el garaje. Turno para los mecánicos vestidos de rojo para descubrir qué sucedió y para volver a sacar el coche a pista y no perder así la primera de las dos sesiones de los viernes. Lo cierto es que el coche salió, pero salió con el mismo problema eléctrico que obligó a Alonso a parar la primera vez y de nuevo el asturiano no pudo realizar ninguna vuelta antes de llevar el monoplaza 'a revisión'.

Tocaba confiar en Massa para sacar resultados fiables de los Libres 1. Y Felipe, en esta ocasión, sí terminó la sesión sin incidentes y sin tocarse con los muros o protecciones de pista. El brasileño logró el sexto mejor tiempo, un tiempo que sirve para poder situar a Fernando en la tabla pero que si se toma como referencia ciertamente la 'Scuderia' está bastante lejos de los primeros monoplazas de la parrilla.

Superioridad de Mercedes

Porque sin Alonso en pista, nuevamente Mercedes y Red Bull mantuvieron un duelo por ser los primeros en la tabla de tiempos que terminó con el doble triunfo plateado sobre los violetas. Doble porque no fue uno, sino que fueron los dos pilotos de la escudería alemana los que comenzaron luciéndose en casa y los que mandaron un mensaje al resto de que en este Gran Premio también quieren la victoria.

Con un Vettel escondido, el encargado de intentar batir a Mercedes fue Webber, pero Webber no pudo. Hamilton fue el más rápido de todos cuantos rodaron por Nürburgring en estos Libres 1 y su tiempo, aparte de ser bastante mejor que el del resto de pilotos de las demás escuderías con un segundo incluido sobre el Red Bull del australiano. Rosberg se quedó a tres décimas del británico.

Sutil y Raikkonen, lejos de los plateados

La 'clase media', al menos comparado con el espectacular ritmo de las flechas de plata en tandas cortas, estuvo liderada por Force India y por Lotus. Liderada por Adrian Sutil y por Kimi Raikkonen. El alemán corre en casa y de momento sigue refrendando en 'su' Gran Premio que su regreso a F1 no ha sido ni mucho menos una equivocación. Como el del finlandés, que en su segundo año está superando incluso lo realizado en el primero.

Pero nadie pudo acercarse, ni un poco, a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg. A Mercedes le motiva Alemania, le motiva un circuito en el que ya ha comenzado la acción de los motores de la F1 y sobre el que los neumáticos, nuevamente, son y serán el centro de atención. De momento, en estos Libres 1, normalidad en Pirelli.