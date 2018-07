Fernando Alonso: "Tenemos la esperanza de recuperar la forma que teníamos antes"

"Estamos confiados, no tenemos por qué pensar que no Pirelli no va a solucionar los problemas. Lo que pasó en Silverstone no nos gustó a nadie y se han hecho cambios. La confianza es máxima en que hayan resuelto los problemas. No volveremos a ver lo de Silverstone, pero si no han resuelto los problemas será imposible correr así".

"Con cada cambio de neumático ha habido una diferencia de prestaciones"

"En Hungría veremos otro cambio, así que ya hemos visto cuatro o cinco cambios este año, y con cada cambio ha habido una diferencia de prestaciones. Pero lo que hay que intentar es llegar a casa el domingo a dormir, así que si perdemos o ganamos se verá en el último momento".

"La incógnita a resolver aquí es saber si Silverstone ha sido un gran paso atrás como los tiempos decían o fue solamente una ocasión puntual de un circuito y unos reglajes que no se adaptaron a ese fin de semana. La esperanza es que haya sido un fin de semana único y recuperemos la forma que teníamos antes".



No irá a los test de Silverstone

"Yo no tengo intención de ir a los Test de Jóvenes Pilotos de Silverstone, no soy probador de Pirelli, pero si mi equipo me obliga iré. Además, solo nos está permitido probar neumáticos y tenemos confianza de dar un paso adelante con las nuevas piezas".



"Pirelli ha tenido una situación difícil este año, es cuestión de cada equipo adaptarse. Nos adaptamos bien a los primeros y luego peor a los segundos. Ahora está la incógnita. Al final es lo mismo para todos, pero no puede haber situaciones de peligro".