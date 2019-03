De la Rosa: "Ha sido la mejor vuelta de la temporada y de mi carrera en Mónaco"

Pedro Martínez de la Rosa (HRT) comentó a la finalización de las calificaciones para el GP de Mónaco encontrarse "muy feliz", ya que ha valorado su desempeño como "la mejor vuelta" que ha realizado "jamás" en el trazado monegasco.

"Ha sido la mejor clasificación del año. El coche ha ido bien y hemos decidido hacer tres tandas con tres juegos nuevos de superblandos porque ya sabemos que en Mónaco lo importante es hacer una buena vuelta", dijo el piloto catalán, que partirá desde la 20ª posición en la parrilla de salida, gracias a que Maldonado ha cambiado caja de cambios y saldrá último.

De la Rosa ha reconocido que obtener en Mónaco una marca de 1:18 "es muy bueno", mostrándose al respecto "muy satisfecho" al cuadrar bien los tiempos. "El equipo ha sabido sacarme en el momento adecuado para evitar el tráfico y yo he cumplido mi labor, que era hacer la mejor vuelta posible", analizó.

"Reconozco que he tomado mis riesgos, en alguna curva del último sector incluso casi he cerrado lo ojos, pero había que atacar y lo he hecho", manifestó un Pedro de la Rosa que concluyó asegurando, que pese a que con una décima más habría superado también a Glock, todos en su equipo se marchan "muy contentos".