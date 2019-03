Antonio Banderas, Will Smith, Briatore... la cara más glamourosa del GP de Mónaco

En Mónaco sí que todo es oro lo que reluce. El nuevo casco de Alonso es prueba de ello, aunque algunos aficionados asturianos no acaban de acostumbarse al estilo del Principado, para ellos un típico 'chigre' bien surtido de sidra de la tierra es más que suficiente.

Por tener, el circuito de Mónaco tiene hasta una alfombra roja. Por ella pasearon algunas de las caras más conocidas del cine internacional, Will Smith, Ron Howard, o Antonio Banderas son solo algunas de ellas. El malagueño saludó a Fernando y reconoció que el asturiano apuntaba a podio desde el principio.



Y si hablamos de glamour no pueden faltar los clásicos, alli estaba Briatore presumiendo de Elizabetta o Abramovich, el dueño del Chelsea, flamante campeón de Champions. Y, cómo no, Alberto de Mónaco en el papel de anfitrión. El príncipe y su mujer disfrutaron de un paseo por el circuito a los mandos de un lujoso coche.

Miles de aficionados se han dado cita en las gradas para poder asister a una de las carreras más espectaculares de la final. No puede faltar el equipo básico de todo aficonado en Mónaco: cascos, cámara de fotos y champán. Mucho champán.

Mark Webber fue uno de los protagonistas de la carrera y para él fueron las celebraciones y el champán, aunque es Alonso quien vuelve de Mónaco como líder del Mundial. El Gran Premio se va y los yates del puerto no volveran a hacer sonar sus bocinas hasta el del año que viene.