Alonso: "Ha sido una sorpresa ganar aquí"

De nuevo Alonso culminó una remontada espectacular, si es Autralia partió desde la duodécima posición para acabar quinto, en Malasia ha sorprendido a todos al acabar el primero después de salir desde la octava posición. En rueda de prensa, el piloto asturiano se ha mostrado "sorprendido" y "encantado" con la victoria. Fernando ha felicitado a su equipo, que ha hecho "un trabajo perfecto".

"Ha sido una carrera increíble. Cuando estaba aparcando no sabía dónde porque no creía que iba primero. También ha sido una carrera caótica con tres condiciones diferentes, primero lluvia extrema, después la bandera roja y acabamos con neumáticos de seco", aseguró en rueda de prensa.

La presión del joven Sergio Pérez fue el último quebradero de cabeza para el de Ferrari que reconce que tuvo "suerte" de encontrase con "distancia en las últimas vueltas".

El bicampeón del mundo no dudó en alabar el buen trabajo de todos los miembros de la 'Scuderia'. "Las paradas han sido en el momento justo, y el equipo ha estado fantástico como siempre, no ha cometido ni un solo error ni en la crono ni en carrera y ha dado sus frutos en condiciones difíciles", apuntó.

De todos modos, insistió en la necesidad de seguir trabajando. "Esto no cambia nada, para ser sinceros. Estamos en una posición que no queremos, luchando por entrar en la Q3 y por puntuar, no luchando por 'poles' y victorias. El objetivo era no perder muchos puntos, hacer un buen trabajo en estas dos primeras carreras. Hoy no hemos perdido ningún punto y eso es lo positivo, pero hay muchas cosas que mejorar y es donde debemos esforzarnos más", finalizó.