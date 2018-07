McLaren reaparece en Yeongam en el dominio de Vettel con Alonso sexto

McLaren se podría convertir en un aliado de Fernando para luchar contra los Red Bull. Las balas de plata parecen los únicos que se pueden beber a la escudería de las bebidas energéticas en Corea del Sur viendo lo visto en unos Libres 3 en los que Vettel ha vuelto a ser superior a todos con su 1:37.642 seguido de Hamilton y de Jenson Button. Alonso ha sido sexto.

Mal día para Fernando, que se ha quejado del equilibrio del coche al término de la sesión. Tampoco ha rodado demasiadas vueltas con el Ferrari antes de que comience el primer asalto en Corea. Con el neumático blando el asturiano ha marcado crono en su primer y casi único giro para ponerse segundo tras Vettel, y cuando la pista ha mejorado no ha salido para realizar tiempo.

Esperando, quizá, al neumático superblando para poder acercarse o superar a Sebastian. Pero no ha sido posible, y es que, aunque sólo se ha encontrado con Massa y con Maldonado en el primer sector, este tipo de compuesto de Pirelli no mejora en exceso lo realizado con las ruedas de las marcas amarillas.

Vettel, imparable

Lo ha notado Alonso y lo han notado todos, sobre todo los Mercedes. Bueno, todos no. Porque Vettel sí ha mejorado sus propios tiempos con los neumáticos rojos para asustar más si cabe a todos de cara a la clasificación de Corea. El alemán no ha tenido compasión alguna y ha dejado a cinco décimas al segundo clasificado, que ha sido Hamilton porque Webber no ha podido salir a pista por problemas.

Y es que algo ha cambiado en Red Bull tras la debacle de Monza. El coche parece otro totalmente diferente de lo que ha sido durante toda la temporada y la igualdad existente está quedando en nada en las últimas carreras. Porque sí, cierto es que McLaren ha colocado a Hamilton segundo y a Button tercero, pero la distancia en tiempos, de medio segundo, es abismal para la diferencia en posiciones entre ellos y Vettel.

Con todo, al Ferrari se le han colado ambos monoplazas para la clasificación, y eso siempre es un problema si el objetivo, más que la pole, es salir cuanto más arriba posible en carrera para evitar incidentes en la salida y para hacer que los Red Bull, y sobre todo Vettel, no tengan una prueba dominical sencilla, tal y como sucedió en Japón.

McLaren y Lotus se cuelan entre Fernando y Vettel

Y no sólo se han metido los McLaren. También los Lotus, con los nuevos escapes Coanda en el coche de Raikkonen que tampoco han valido de mucho porque Grosjean ha quedado por delante de él. Aún así, los coches negro y oro se han colado por delante de Fernando y, de no ser por el bajón Mercedes con los superblandos, posiblemente la escudería alemana también habría estado en la lucha.

Los demás parecen estar más lejos que nunca de las escuderías con más renombre en este tramo final de temporada. Sauber no se siente cómoda en Corea y tampoco Williams, con Maldonado quedando noveno justo delante del Force India de Nico Hulkenberg. Aún así, sólo una décima han separado sus tiempos del marcado por Alonso en esta tercera y última sesión de Libres en Yeongam.

HRT ha animado los Libres 3

En cuanto a HRT, lo cierto es que han sido animadores en estos entrenamientos. Y eso que han estado a ocho décimas del tiempo de Timo Glock. Pero Karthikeyan ha estado muy activo y ha protagonizado algún que otro altercado con Sergio Pérez, al que ha acusado de bloquearle, y con Jenson Button. El indio ha sido penúltimo, justo por delante de Pedro de la Rosa.