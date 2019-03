Vettel: "Tenemos confianza en el coche y en la táctica"

El piloto alemán, Sebastian Vettel, se mostró muy satisfecho tras conseguir la 'pole' en el Gran Premio de Canadá, "He sido capaz de ir rápido. Muy ajustado al principio, pero al final hemos marcado más diferencia, algo que está bien, aunque la distancia es de 8 metros en parrilla y será difícil.Tengo ganas porque el coche marcha bien", afirmó el doble campeón del mundo, que logró el mejor crono al cubrir los 4.361 metros del circuito de Montreal en 1:13.784, mientras que Hamilton quedó a sólo 303 milésimas, válidos para posicionarse segundo en la salida.

El piloto de Red Bull comenzó primero en el séptimo circuito del campeonato para marcar el mejor tiempo en el primer parcial, aunque no quiere pecar de optimismo. "Es una pena, pero al final no teníamos demasiadas expectativas de que afectara al rendimiento del coche", declaró sobre los problemas surgidos ante la elección de los neumáticos.



"Este circuito es curioso y peculiar, no hay demasiadas curvas, es difícil que la temperatura aumente y los neumáticos se calienten, pero ha sido divertido", concluyó el germano, vigente campeón del Mundo de Fórmula 1.