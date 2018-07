Hamilton se convierte en el séptimo ganador del Mundial con un Alonso que termina quinto

Histórico. Siete ganadores en siete carreras diferentes. Lewis Hamilton es el séptimo ganador en este Mundial de Fórmula 1 al dar un recital de conducción en el GP de Canadá y batir sin dificultad a Romain Grosjean y a Sergio Pérez, que completaron junto con el británico el podio de Montreal. Fernando Alonso termina quinto en unas vueltas finales que resultaron un sufrimiento para el asturiano por el desgaste de neumáticos.

Y ha sido una lástima, porque de haber durado diez vueltas menos la carrera en el Gilles Villeneuve estaríamos hablando de una brillante estrategia de Ferrari que habría llevado a Fernando a la victoria en Montreal y por tanto a sacar más distancia a sus perseguidores en la clasificación del Mundial. Pero eran 70, y no 60, las vueltas a completar en Canadá.

Esa ha sido la diferencia entre la victoria y la quinta plaza de Fernando. Porque, con unos neumáticos destrozados debido a la estrategia de una parada de Ferrari, parada que la Scuderia hizo en la vuelta 19, el monoplaza parecía volver a los orígenes de este Mundial y todo aquel que se acercaba a él le pasaba con soberana facilidad. Primero Hamilton y más tarde Grosjean, Pérez y Vettel.

Esta vez el truco de magia no dio el resultado esperado. Un truco que también hicieron Grosjean y Sergio Pérez con su Lotus y su Sauber y que sí les salió por el menor desgaste de los neumáticos que tienen sus coches. Un truco que no intentó Vettel, aunque estuvo a punto, porque el alemán hizo la locura de parar a falta de seis vueltas, una locura que finalmente le sirvió para pasar a Fernando y recortarle puntos en el Mundial.

Hamilton dio una lección de pilotaje

Un Mundial que lidera Hamilton. Un Hamilton colosal. Un Hamilton que se convierte en el séptimo ganador diferente en siete carreras. El piloto británico ha estado inmenso en Canadá en todo el fin de semana. Ni la salida, exigente salida en Montreal con muchos monoplazas en el mismo espacio, puso nervioso al de McLaren, que realizó un gran arranque de carrera y una espectacular prueba en el Gilles Villeneuve.

Porque salía segundo. Y porque delante de él tenía a un Red Bull, el de Vettel, que voló en clasificación y que intentó abrir hueco con Lewis. Pero es complicado escaparse Lewis, que aunque no pudo pasar al alemán en pista sí lo hizo en la primera parada aún siendo esta una lamentable exhibición de cómo hacer un pit stop. Aunque su segunda parada también fue igual de mala.

Los segundos que perdía Hamilton con sus paradas los recuperaba en pista, metiendo segundos, que no décimas, a un Alonso y a un Vettel que no paraban por más vueltas que pasan y que vieron a un avión pasar a su lado cuando el británico llegó a sus respectivas posiciones. En cuanto lideró la carrera, Lewis vivió plácidamente en su monoplaza hasta llegar a la bandera a cuadros.

Cinco abandonos en siete carreras para Schumacher

Si Hamilton es la cara de Canadá, la cruz va de nuevo para Michael Schumacher, que suma otro abandono en el Mundial y ya van cinco en siete carreras. No hay nada que no le pase al alemán. En esta ocasión fue un problema con algo que debería ser una bendición para un monoplaza tan veloz como el Mercedes, como es el DRS. Y es que el heptacampeón no podía cerrar su DRS y llevar eso puesto en el alerón trasero hace imposible la conducción.

Los HRT tampoco terminaron la carrera. Una pena, porque después de la gran clasificación de Pedro de la Rosa este Gran Premio era propicio para ver la evolución del coche. Pero el coche no pudo. Y eso que De la Rosa pasó a Petrov en la salida, pero los frenos del monoplaza del español dijeron adiós a las pocas vueltas del comienzo. Mientras, Karthikeyan hizo un trompo que le obligó a retirarse. Trompo parecido al de Massa, un Massa que tuvo suerte de que no pasara nadie por allí para tocarle y que acabó la prueba.

La próxima cita ya será el GP de Europa en el circuito urbano de Valencia. Octavo Gran Premio de la temporada al que llegamos con siete ganadores diferentes. Ya quedan pocos favoritos para ganar, aunque tal y como están las cosas a saber si Grosjean o Raikkonen se llevan el triunfo... un triunfo para el que Alonso vuelve a optar tras Canadá porque, a pesar de la estrategia fallida, el Ferrari es competitivo por fin.