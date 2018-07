De la Rosa: "Por primera vez me he divertido, el coche ha mejorado bastante"

Pedro de la Rosa no pudo completar el GP de Canadá debido a un problema de refrigeración en los frenos de su HRT. El circuito de Gilles Villeneuve es una pista tremendamente exigente por sus grandes frenadas y su monoplaza no lo pudo soportar, un monoplaza que tenía un gran ritmo de carrera después de realizar una clasificación notable.

El español, aún así, está satisfecho: "Me he divertido, me voy muy contento porque el coche ha mejorado bastante. Ahora toca trabajar en los frenos. Desde la vuelta tres me han dicho que vigilara la refrigeración de los frenos y ahora llega Valencia, que es un circuito que tela marinera. Tenemos dos semanas para mejorar".

El otro HRT, el de Narain Karthikeyan, tampoco pudo terminar en Montreal al realizar un trompo en la primera vuelta que le impidió seguir en pista.