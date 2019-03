Hamilton lidera la primera sesión; Alonso, cuarto con los nuevos escapes

El piloto británico Lewis Hamilton (McLaren) ha sido el piloto más rápido durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, seguido por los alemanes Sebastian Vettel (Red Bull) y Nico Rosberg (Mercedes), en una jornada que el español Fernando Alonso (Ferrari) ha cerrado en cuarta posición.



Las rectas largas y las escasas y anchas curvas del trazado canadiense bautizado como Gilles Villeneuve, favorecen las condiciones técnicas específicas de los McLaren, especulaciones que rápidamente Hamilton se encargó de confirmar, mostrándose intratable en una pista donde ya ha sumado dos victorias, en 2007 y 2010, y tres 'poles', en 2007, 2008 y 2010.



En la mitad de la sesión de rodaje, el piloto finlandés Heikki Kovalainen (Caterham) perdió los mandos de su vehículo e impactó contra uno de los muros de protección del recorrido norteamericano, interrumpiendo así la carrera, que tuvo que ser suspendida temporalmente mientras los operarios retiraban el coche, además de los trozos desprendidos.



De vuelta a la pista tras el paso por el 'pit lane', los pilotos continuaron aumentando sus registros y manteniendo las diferencias respecto a otros pilotos, sin mayores novedades. De este modo, Hamilton seguía abriendo hueco, mientras que su compañero de equipo, el también británico Jenson Button, decepcionaba con un décimo puesto.



Buenas sensaciones del F2012 en Montreal

En la reanudación de la carrera, varias fueron las escuderías que optaron por recurrir a los neumáticos de lluvia, en previsión de que las nubes pudieran descargar una buena dosis de agua sobre la pista canadiense. En la recta final de la carrera ha sido el momento en que el español Fernando Alonso más cerca estuvo de Hamilton, situándose en tercera posición.



No obstante, el asturiano no pudo certificar el bronce provisional, cayendo a la cuarta posición, superado por Sebastian Vettel y Nico Rosberg, además del veloz piloto británico de McLaren. El resultado no es del todo malo a sabiendas de las características del Ferrari, cuya deficiente velocidad punta no se acopla al diseño del Gilles Villeneuve.