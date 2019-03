Alonso: "Estoy extremadamente contento; puedo luchar de tú a tú con los rivales"

El doble campeón mundial español de Fórmula Uno, Fernando Alonso (Ferrari), líder del campeonato y que mañana arrancara desde el tercer puesto en el Gran Premio de Canadá, la séptima carrera del año, declaró hoy en Montreal que "es difícil predecir nada", pero que "sería bonito ganar aquí".

"Somos competitivos y esto es una buena señal, por lo que hay que dar las gracias al equipo"

Alonso, que lidera el mundial con 76 puntos, tres más que el doble campeón mundial alemán Sebastian Vettel -que firmó la 'pole'- y que su compañero australiano en Red Bull Mark Webber, igualó su mejor puesto en una sesión de calificación de esta temporada, el que obtuvo el mes pasado en Barcelona.

"Hasta ahora ha sido un buen fin de semana. Somos competitivos y esto es una buena señal, por lo que hay que dar las gracias al equipo, que ha hecho un gran trabajo", explicó Fernando en la rueda de prensa oficial de la FIA que tuvo lugar tras la calificación en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



"Nunca sabes lo que puede pasar, es difícil predecir qué pasará mañana, pero sería muy bonito ganar aquí. Es un circuito que históricamente se le da muy bien a Ferrari y además, lleva el nombre de Gilles Villeneuve, de cuya muerte se cumplieron 30 años hace poco", comentó el doble campeón asturiano.



"Por lo tanto, sería muy bonito ofrecerles un buen resultado a todos los 'ferraristas' que hay por aquí. Aunque hay dos pilotos por delante y no será fácil", dijo Alonso, en referencia a Vettel y al inglés Lewis Hamilton (McLaren). Cuestionado acerca del ascendente rendimiento de su compañero brasileño Felipe Massa (sexto hoy) y si cree que el Mundial se está "normalizando", Alonso respondió que está "muy contento por Felipe".

"No cambia mucho el orden de los últimos años"

"Tiene todo mi apoyo y el de todo el equipo. No tuvo suerte en las primeras cuatro carreras de la temporada, pero desde Barcelona está haciendo un buen trabajo, en Monaco estuvo bien y aquí en Montreal lo está haciendo muy bien", comentó Alonso, que, como es preceptivo en las ruedas de prensa de la FIA, se expresó en inglés.



"Las primeras seis carreras el campeonato parecía muy loco e impredecible, pero en los primeros puestos de constructores están Red Bull, McLaren y Ferrari, así que al final no hay tantos cambios en realidad", explicó el líder del Mundial de Fórmula Uno. "Una cosa es una carrera en sí misma, pero después de las seis primeras carreras no cambia mucho el orden de los últimos años", concluyó Alonso.

"Si gana España a Italia a lo mejor no hay mecánicos en los pit stops"

El tema simpático de la jornada fue el que tuvo relación con el España - Italia de la Eurocopa 2012. Y es que Alonso, español, pilota para una escudería, Ferrari, que es italiana. Preguntando por qué pasaría con el partido, Fernando bromeó: "Igual si gana España a Italia no encuentro muchos mecánicos en los pit stops".