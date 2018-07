Vettel se proclama tricampeón del mundo en Brasil a pesar del segundo puesto de Alonso

No pudo ser. No fue posible. Tres puntos, por sólo tres puntos, Fernando Alonso se queda sin un Mundial que se ha merecido, sin su primer Mundial en Ferrari. Sin su tercer Mundial de F1. El asturiano ha hecho podio, ha sido segundo en la victoria de Button, pero eso ha sido insuficiente con un Vettel que ha terminado sexto y que sí se proclama tricampeón del mundo gracias al Red Bull.

Por tres puntos. Sólo por tres puntos. Tres puntos que podrían haberse logrado en Bélgica, de no ser por el accidente con Grosjean. Tres puntos que tambíen podrían haber llegado en Japón, de no ser por el toque con Raikkonen. O tres puntos que podían haber llegado en Monza, donde una pieza de un euro dejó a Fernando sin una pole que parecía ser suya.

Pero no hay tristeza. Hay orgullo. Orgullo por el trabajo de un piloto que ha peleado durante todo el Mundial con un coche muy inferior al de sus rivales. Orgullo porque Fernando Alonso ha luchado desde Australia hasta Brasil con sus armas, unas armas que, a pesar de que no le hayan coronado como campeón, sí que le han hecho y le hacen ser el mejor piloto que hay en la actual parrilla.

Intermitente lluvia en Sao Paulo

Y lo ha demostrado de nuevo en Interlagos. Lo ha demostrado desde el comienzo de la carrera, desde el apagado del semáforo hasta la bandera a cuadros. Y lo ha demostrado en una prueba complicada, una prueba en la que la lluvia aparecía y desaparecía para volver a aparecer y que ha hecho más importante que nunca esa sangre fría que Alonso sí tiene.

Porque ha ido a por todas, o a por lo máximo posible. Y lo máximo posible estuvo a punto de hacerse realidad, porque durante varias vueltas fue el nombre de Fernando y no el de Vettel el que figuraba como campeón del Mundial F1 2012. Y es que desde la salida dejó claro que él tenía poco que perder y que era Vettel el que tenía poco que ganar... y a punto estuvo de tener razón.

El Red Bull de Vettel sale ileso en la salida

Y es que Fernando no hizo más que ganar posiciones desde el arranque en una espantosa salida de un Sebastian que demostró no saber salir bien si debe hacerlo desde un puesto incómodo con coches competitivos delante y detrás. Mientras Alonso pasaba a Hulkenberg, a Vettel, a Webber y a Massa, el alemán sufría un accidente con Senna que dejó al Williams del brasileño fuera de pista y que no provocó daño alguno en el Red Bull.

A partir de ahí, la locura y el espectáculo hicieron acto de presencia en Brasil y en Sao Paulo, ciudad en la que muchos pedían una carrera en la que pasarán cosas. Y vaya si pasaron. Porque llovió, intermitentemente, y la lluvia provocó salidas de pista como la de Alonso, y también el miedo en mecánicos y pilotos, porque Vettel no se atrevía a atacar en cuanto estuvo en una posición que le permitiera alzarse con el Mundial.

Algo lógico, por otra parte. Pero qué sufrimiento para el ya tricampeón del mundo, a pesar de los trece puntos de ventaja con los que llegaba a Interlagos. Copiando la estrategia de Fernando para evitar errores, copiando paradas, salvo una, justo la que le salió mal. Y qué sufrimiento cuando, a falta de 20 vueltas, vio cómo Hamilton y Hulkenberg tenían un incidente que dejaba al británico fuera de carrera y al alemán sancionado.

Porque eso dejó a Fernando tercero, con Massa segundo... dejó a Alonso segundo directamente, porque Felipe le dejó pasar sin problemas. Al igual que dejó Vettel pasar al brasileño para evitar percances en un momento de la prueba. Y es que en ese momento Vettel se vio sin el Mundial, se vio sin un Mundial que tenía ganado gracias a su conducción y sobre todo al Red Bull.

Button terminó como empezó: ganando

Sin embargo, el milagro no se produjo. Y no se produjo porque un actor secundario se coló en una película que conoce a la perfección. Porque en carreras complicadas es cuando aparece el nombre de Jenson Button. El británico hizo una gran carrera, un carrerón, como Hulkenberg por otra parte en su despedida de Force India, y terminó el Mundial como lo empezó: ganando.

Ganando una carrera que nos ha dejado imágenes míticas, como todo este Mundial. Imágenes de adelantamientos, de errores en el 'pit lane', de tensión... y de Kimi Raikkonen perdiéndose por la pista brasileña y volviendo a la trazada. Tercero en el Mundial el finlandés en su regreso, con lo que le tocará ir a la gala de la FIA. Además, y en el año de su regreso a la F1, ningún abandono ha tenido el de Lotus.

HRT, bien en su despedida... en 2012

Y HRT también ha vuelto a rendir a un gran nivel en su última carrera de 2012, y quién sabe si también en su última carrera de su historia. No pudo De la Rosa mejorar su mejor puesto en pista, pero, en una prueba complicada, con lluvia, con dudas y con muchos abandonos, Pedro ha terminado 17º y Karthikeyan lo ha hecho justo detrás de él.

Termina por tanto el Mundial 2012. Un Mundial único, un Mundial espectacular. Un Mundial que acaba con Vettel como tricampeón y con Alonso como el mejor piloto de la parrilla. La próxima cita será en 2013, en Australia, donde ya no veremos a Schumacher y donde se empezará a saber si Hamilton es candidato al título en Mercedes y Sergio Pérez lo es con McLaren. Un Mundial para volver a soñar.