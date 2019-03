Alguersuari: "Tengo muchísimas ganas de coger un coche"

"Ya está superado todo", reconoció el catalán en referencia a lo sucedido el pasado mes de diciembre cuando se vio obligado a abandonar la escudería en la que había vivido muy buenos momentos.

"Volví de vacaciones de Brasil y al poco me llamaron y me dijeron que se acababa mi trayectoria en el equipo", comento Jaime Alguersuari a Nira Juanco con un tono muy emocionado.

El piloto catalán se mantiene en el mundo de los circuitos, aunque no sea haciendo su especialidad, que es pilotar. "Ahora afronto una nueva etapa de comentarista, no es lo que me gusta, pero acepto la situación actual."

Asimismo, el piloto de Fórmula 1 reconoció que su apuesta para este año sigue siendo Sebatian Vettel, el Campeón del Mundo de las dos últimas temporadas.