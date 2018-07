'Iceman' Raikkonen y Lotus triunfan el año de su retorno a la Fórmula 1

Kimi Raikkonen ganó el GP de Abu Dabi más loco que se recuerda. 'Iceman' no ganaba desde Spa 2009, cuando vestía rojo Ferrari. Al final de aquel año Kimi decidió que la F1 le aburría y decidió probar suerte en el Mundial de Rallies y en la Nascar. Dos pruebas de que Raikkonen es un tipo peculiar.



No es por su apodo, porque aunque se autodenomine el 'hombre de hielo', fuera del paddock la imagen de Kimi es bien distinta. Mark Webber lo dijo públicamente: "Raikkonen estaba... no sé, tomándose un vodka o soñando. No sé qué diablos estaba haciendo".



En el podio de Yas Marina Kimi dejó constancia de ese carácter alegre: "Espero que mañana al levantarnos nos sentamos mal después de una larga noche". Eso no lo ha impedido volver a la F1 y llevar a Lotus a lo más alto 25 años después -la última victoria del equipo era de Ayrton Senna en 1989-. Porque, a pesar de sus extravagancias, Kimi sigue siendo un número uno.