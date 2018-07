La Fórmula 1 dice adiós a 2014

Hay que decir adiós. La temporada 2014 ha terminado. Ganó Hamilton y no ha sido una gran sorpresa para nadie. Ha tenido un digno rival en Rosberg, pero al final es justo vencedor. Tan justo y tan grande como el Mercedes, que ha dado una lección a todos de cómo se tienen que hacer coches de carreras; lecciones de esas que escuecen en la piel, que duelen.



Cuántas tensiones, cuántas batallas, cuántas chispas han saltado en esta temporada 2014. Sólo cuando la sonrisa eterna de Ricciardo dejó de brillar en Japón... sólo entonces nos dimos cuenta de que había pasado algo grave. Nada ha sido igual desde entonces. Por primera vez vimos un paddock desolado en el que nadie tenía ganas de seguir.



Pero se sigue, porque la inercia te lleva siempre hacia adelante. Como le ha llevado a Fernando estos cinco años en Ferrari. Cuando se agota la inercia, la paciencia, la confianza, la fe... entonces no te queda otra que decir basta.



Se lleva la tristeza de no haber sido campeón del mundo con Ferrari y el orgullo de haber estado por encima de un equipo que vive de la historia. La temporada 2014 ya es historia y, como dijo Woody Allen: "Me interesa el futuro, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida".