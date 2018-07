Stoneman le gana la partida a Lynn en la segunda carrera de GP3 en Monza

Qué espectáculo esperaba en la segunda carrera del Templo de la Velocidad para las GP3 Series. Los monoplazas se jugaron el todo por el todo en cada una de las 17 vueltas del GP de Italia y no escatimaron en adelantamientos y pujas por posición para lograr algunos puntos en sus casilleros. Fue Stoneman el que se llevó el gato al agua, con una victoria sobre Alex Lynn tras una lucha inmensa que terminó llevándose el de Marussia.



No salía primero Stoneman, pero en tres curvas ya veía a todos por su retrovisor. Una salida perfecta la que se marcó el británico, dejando atrás a todos y evitando toques y pasadas de frenada en el siempre exigente circuito italiano. Ni un respiro tuvo, ni uno solo, pues Alex Lynn iba a vender muy cara su derrota. Es el líder del campeonato, y en su mente está ganar.



Ambos nos dejaron adelantamientos mutuos, algunos de ellos que parecían imposibles. El de Carlin eso sí mantuvo la calma. Sabe que tiene todo en su mano y que la clave está en no cometer errores. Permaneció tras Stoneman, esperando un error para meter el coche en cuanto el de Marussia menos lo esperase. Tan cerca se mantuvo que uno y otro entraron a meta a menos de un segundo de distancia.



Tras ellos, y alejados de la lucha por la victoria, Kirchhöfer. Fue él quien se llevó el bronce en una prueba repleta de igualdad y de sobresaltos, con Mardenborough sufriendo lo suyo durante la carrera para terminar abandonado a falta de pocas vueltas. Y con Carmen Jordá llevando el coche a meta en el puesto 21.



Cuatro carreras quedan en las GP3 Series y dos Grandes Premios por disputar. Rusia será la próxima cita y la última ya la veremos en Abu Dabi. Alex Lynn tiene más ventaja sobre Stanaway tras el cero que se ha marcado el neozelandés en la segunda prueba de Monza y el campeonato se va decantando para el británico.