Matsushita gana en Hungaroring seguido de Vandoorne y de Sirotkin

Espectacular carrera de GP2 en Hungría donde los monoplazas se han pisado los talones desde principio a fin.

Matsushita ha realizado una carrera memorable dominando desde el principio hasta el final y se ha llevado así el gran premio. El equipo ART supo aprovechar los errores de los demás monoplazas. A lo más alto, le acompañó su compañero Vandoorne. ART se adjudica prácticamente el campeonato de escuderías.

El problema global que sufrieron los pilotos fue la degradación de los neumáticos, lo que provocó que el baile de posiciones fuese variable en todas las vueltas del circuito de Hungaroring.

Mención aparte se merece el piloto del equipo Rapax, que volaba en Hungría, pero después de 26 vueltas no pudo quitarle la segunda plaza al belga de ART.

Alexander Rossi dice adios al campeonato después de quedar en la 19ª posición. El piloto español, Sergio Caramasas no paró de comunicar por radio que se quedaba sin neumáticos. Al final no tuvo problemas para continuar pero no entró en zona de puntos.

Haryanto que luchaba por el campeonato sólo pudo quedar quinto, ya que Marciello se agarró a la cuarta posición manteniendo la distancia en dos segundos. El campeonato se aprieta por la segunda y tercera plaza. La primera está casi clara para Vandoorne, pero Haryanto, Rossi y Sirotkin se juegan el honor.