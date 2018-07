Haryanto logra la victoria en la segunda carrera de las GP2 Series en Baréin

Las GP2 Series concluyen sus primeras dos carreras de la temporada con un equipo Campos que ha comenzado con muy buenas sensaciones. Ryo Haryanto ha completado un enorme fin de semana uniendo un triunfo al segundo puesto logrado en el debut en Sakhir. El de Indonesia se impuso en el adiós al desierto al ART de un Vandoorne que quizá atacó demasiado tarde y a un Berthon que remontó y superó a Rossi en la última vuelta para ocupar la última plaza del podio.



Y es que aunque Julián Leal salió perfecto en un arranque sorprendentemente limpio viendo la agresividad de algunos y la cantidad de coches que hay en pista, el de Carlin no pudo mantener su renta durante demasiadas vueltas. El indonesio, presionante, no dejó ni un minuto de respiro al colombiano, que no sólo cedió su puesto ante él sino que finalmente cayó también ante Visoiu y acabó con su monoplaza dañado tras un toque dejó fuera de combate a Mitch Evans por un pinchazo.

Eso sí, no pudo Haryanto dejar de mirar por sus retrovisores. Tras él, estaba nada más y nada menos que Vandoorne. El belga, con dos carreras disputadas, está ya poniendo su nombre entre los candidatos y favoritos a alzarse con el título de las GP2 Series 2015. De momento es el líder, pues a la primera victoria sumó un segundo puesto logrado gracias a una gran conservación de neumáticos que le permitió afrontar la última parte de la prueba con opciones de atacar. En un visto y no visto pasó de ser sexto a ser segundo.



Por su parte, Sergio Canamasas no pudo concretar con un buen final su gran comienzo de carrera. Tras adelantar cuatro posiciones en el arranque, el español se vio envuelto en una lucha con Stanaway y con otra con King que acabó con el de MP Motorsport fuera. Jordan no miró por su retrovisor a la hora de volver a la pista en sus pujas con Sergio y dejó al 16 en la arena.