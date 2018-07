Haryanto gana la segunda carrera de GP2 Series en Gran Bretaña

Rio Haryanto sigue dando alegrías a Campos Racing. El equipo español de GP2 vuelve a sumar una nueva victoria gracias al piloto indonesio, que se ha impuesto en la segunda carrera del GP de Gran Bretaña tras una carrera colosal en la que refrendó su pole con un triunfo sobre Marciello y Gasly. La noticia, eso sí, está en que Vandoorne no ha sumado por primera vez en esta temporada.

Tres triunfos lleva ya Haryanto en este curso. En esta ocasión tuvo que defenderse de Marciello, al que mantuvo a una distancia suficiente para no tener que mirar demasiado por sus espejos y para poder vivir tranquilo durante casi toda la prueba. Tres segundos le estuvo sacando, y el italiano no estuvo en disposición de meter el morro al de Campos.



Carrera relativamente tranquila para el ganador en Gran Bretaña. Bastante más sufrida para Vandoorne. El líder del campeonato de GP2 no estuvo para nada cómodo en Silverstone y sufrió. Sufrió mucho. Tanto que fue incapaz de sumar tan siquiera un punto. Octavo rodó durante buena parte de la prueba, pero Rowland le adelantó a falta de pocos giros y se quedó a cero.



Noveno terminó. Mucho más atrás hay que mirar para buscar a Canamasas. En el 25, y es que Sergio se vio envuelto en un toque con Nato en el que poca culpa tuvo el español y que terminó con su coche muy tocado. No fue una buena prueba para el actual piloto de Lazarus.



Habrá que ver en Hungría, A ver si el ART sí da en Hungaroring todo lo que tiene y todo lo que hemos visto hasta Silverstone. Tampoco es que Vandoorne vea peligrar su liderato en las GP2 Series, ya que Rossi sigue estando a una gran distancia.