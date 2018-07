Haryanto se defiende de Vandoorne y gana la segunda carrera de GP2 en Austria

Como suele ser habitual, espectáculo servido en una carrera de GP2. En esta ocasión fue en Austria, una pista en la que se mantuvo la tensión y la emoción desde el comienzo, con los habituales toques y luchas por posición, hasta el final. Un final en el que Rio Haryanto consiguió hacerse con el triunfo a pesar de las intentonas de Vandoorne por lograr su segunda victoria en el Red Bull Racing.



El indonesio resultó vencedor por menos de medio segundo. Y es que en ningún momento de la carrera pudo dejar de mirar por el retrovisor de su Campos. Primero porque Markelov se lo hizo pasar francamente mal... hasta que falló con el DRS. Y segundo porque, tras su error, fue ni más ni menos que Vandoorme el que comenzó a perseguirle. Si a eso añadimos que tenía el alerón tocado y un plano en el neumático, el belga ya se relamía pensando en el triunfo.



Pero no, no pudo saborear el dulce aroma del primer puesto en Spielberg. No pudo porque él tampoco tenía su ART en perfecto estado, y porque sabía que Rossi, su máximo rival, estaba perdido en la zona media de la clasificación al haberse visto envuelto en el incidente de la primera vuelta. Vandoorne eso sí no dejó de presionar a Haryanto, esperando al error o a tener el espacio justo para meter su coche por delante del indonesio.



Un cero hizo Rossi. Doce puntos logró Vandoorne. Y quince Haryanto, que se mete de lleno en la lucha por la segunda posición del campeonato. La primera es propiedad del belga de ART, que tiene casi el doble de puntos que el estadounidense de Racing Engineering. No tiene otra que reaccionar si quiere dar la campanada, y para ello ha de consumar una gran actuación en Silverstone. A ver si ahí puede estar Canamasas...