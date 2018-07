La superioridad del coche otorga a Vettel su cuarto Mundial, según las redes sociales

Los internautas sabían que la carrera de India tenía muchas posibilidades de ser la que decidiera el Mundial a favor de Sebastian Vettel y no se equivocaban, pedían emoción en carrera y que la lucha por el podio fuera reñida:Hector Medina: "Con la racha de Vettel veo un safetycar en la salida para que no le perjudique salir con blandos. Si corre sin ruedas, gana igual".

La estrategia de Ferrari de que Fernando Alonso saliera con neumático duro para tardar más en parar generaba dudas entre algunos aficionados:#slahser:"No entiendo por qué Ferrari se empeña en sacrificar puestos. No tienen un coche para hacer esas cosas. Esperemos que no se equivoquen y que no desaparezcan los problemas de Blisters de Red Bul"l. Aunque @Samurai_Leon era de los que aprobaba el plan ferrarista: "Por una vez me gusta el planteamiento de Ferrari, buena carrera con neumáticos duros para Fernando. Mercedes se equivoca".

Estos eran los comentarios previos a la carrera pero ya desde la primera vuelta los espectadores veían como sus pronósticos cambiaban con el toque de Alonso y Webber que dejaba al asturiano con el alerón delantero tocado y le obligaba a adelantar su parada echando por tierra la estrategia. Pese a salir desde muy atrás el de Ferrari seguía adelantando posiciones como podía:@bubi_2: "No se vosotros pero a pesar de la posición de Alonso yo estoy disfrutando con sus adelantamientos".

Mientras Vettel iba como una bala hacia el título algunos espectadores comparaban a ambos pilotos:@alvabyHL: "¿La diferencia entre Alonso y Vettel?Que Vettel adelanta por velocidad y Alonso por arte y calidad". Algunos espectadores opinaban que Sebastian Vettel tenía demasiadas facilidades para lograr su título:@bernalmen: "Esto es una carrera de coches o un abran paso a Sebastian Vettel ??? Le dejan pasar que vergüenza". También en Twitter. @hombrehua bromeaba con el poco rendimiento del Ferrari de Alonso: "Seguro que el preparador físico de Bale es quien ha puesto a punto el Ferrari de Alonso".

El problema en la caja de cambios que ha obligado a abandona a Mark Webber ha encendido otro hilo de comentarios:@Joshua_Style: "Ahí esta, ya decía yo que tardaba mucho, Webber Out... Otra vez", @GArferez: "Como nooo, fallo en la caja de cambios de Webber". ¿Cuándo le pasará eso a Vettel?@GaizkaContento El coche de Webber tiene una opción de Abandono que pulsa Horner cuando peligra la victoria de Seb.

Pero el gran protagonista de todos los comentarios ha sido Sebastian Vettel que ha alcanzado su cuarto Mundial consecutivo en la Fórmula 1. Para muchos la clave de su triunfo está en un coche sobrecualificado, otros consideran que su talento sobresale por encima de cualquier diseño automovilístico, lo cierto es que la competición reina del motor ya tiene nuevo campeón del mundo:

@Nere_cr1987: "Estupenda la celebración de Vettel aunque a la FIA no vaya a gustarle"

@jeanbedel: "Vettel haciendo reverencias a su RBR. Es loable que lo haga, porque sabe que el coche es fundamental para sus 4 campeonatos"

@ignacioalonso7: "Enhorabuena Vettel! Tetracampeón del mundo y con un cochazo, RedBull".

@Mc_KaNaN: "Vettel justo ganador. #RedBull la mejor escudería de los últimos años. Que grandes! Que carrerones. Enhorabuena campeón!"