Los adelantamientos de Fernando Alonso disparan la adrenalina en las redes

Minutos antes de que empezara el GP de Abu Dabi en las redes sociales sólo se hablaba del duelo entre Sebastian Vettel y Mark Webber, de hecho Webber se convertía en Trending Topic de Twitter más de media hora antes de que diera comienzo el GP. La gran incógnita era si Red Bull permitiría al australiano ganar la carrera o si Webber volvería a sufrir algún tipo de fallo mecánico.

En Twitter @GustavoPJimenez comentaba: "Apuestas para el amaño del coche de Webber: le echan refresco en la gasolina?, le ponen una tuerca floja? o piedras en los frenos?, yo voto por las 3 opciones!". La mala clasifiación de Ferrari dejaba en Twitter comentarios como el de Carla Marcel: "Ahora en Ferrari dirán que no pasar de la Q2 es una estrategia para que Alonso se asegure el podio. ¿Han bajado los brazos a 3 carreras del final?".



Minutos después de que empezara la carrera Vettel se ha desmarcado del resto y ha conseguido encabezar el grupo con facilidad para conseguir la que ha sido su séptima victoria consecutiva. Ya antes de la carrera los internautas no confiaban en que Webber pudiera conseguir una victoria en Red Bull: "@olivera_keren: "Lo de Webber no es mala suerte, es muy difícil competir contra tu propio equipo. Ha demostrado ser un señor por como ha aguantado", @Martin33081879: "No creo que Mark Webber gane la carrera. Las salidas no son su fuerte. Vettel tuvo un ritmo brutal en India, ganará seguro2.



Después de un problema en la suspensión Kimi Raikkonen abandonaba la carrera y después abandonaba directamente el circuito. Una actitud chulesca que no gustaba a todos por igual: @Berta_Marquez: "Que Kimi no se quede en el circuito es otro gesto más de lo informal que es, no todo es ser buen piloto", @IrinaWalter: "Yo haría lo mismo que Kimi. Está descontento con el equipo y se va del circuito. No me extrañaría que no corriera lo que queda".@EusebioPB: "Caulquiera que vea a Kimi en la autopista pensará "Despistado como en Brasil 2012".

La carrera ha estado llena de adelantamientos y 'piques' míticos. Sutil, Hamilton y Massa han protagonizado uno de los 'trenecitos' más emocionantes en Yas Marina: Joselu Marquez: "Y Massa ahora se pone a hacer como que pilota con Hamilton y Sutil, quiere busca asiento", aseguraba este internauta en Facebook. Para @mamenbt "Massa ha estado dormido todo el año y a falta de dos carreras despierta, menudas ganas de tocar las narices".



Y lo de Fernando Alonso ha sido otra historia. El español salía décimo y ha terminado quinto con un festival de adelantamientos que han incendiado las redes de mensajes.

@hugopore 44s: Carreron de Fernando Alonso @alo_oficial 5 en #AbuDabi saliendo 11 #A3F1AbuDabi

@Silvia_Moyano_ : Sea quien sea el campeón del mundo, Alonso ha demostrado lo que vale #carrerón #A3F1AbuDabi

@Pontones_: "Caerá bien o mal pero dice verdades como puños Fernando Alonso"

@GustavoPJimenez: "Grande Magic Alonso!, vuelta rápida, carreron y sacandole el 200% a un coche mas parecido a un Smart que a un F1, Viva Samurai!"