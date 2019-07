Unas declaraciones del antiguo director del 'gran circo' de la Formula 1, Bernie Ecclestone, en la revista Time en Inglaterra han dinamitado las redes sociales. En la entrevista el empresario habló sobre su relación con el actual presidente de Rusia en la que asegura que es "buena persona".

El británico fue una pieza clave en las negociaciones para llevar la F1 a el país euroasiático, reconoce que mantiene una relación muy saludable con el Presidente Vladimir Putin. Además de ello, el dirigente siempre ha acudido a la cita con el motor.

En la charla con el periodista, el propio Bernie Ecclestone reconoce que se pondría delante de una persona con un arma si quisiera disparar al ruso. "Si alguien tuviera una ametralladora y estuviera preparado para disparar a Putin, me pondría delante de él porque es un buen tipo. Nunca ha hecho nada que no haga bien a la gente", se sincera el británico.

Incluso, desmiente que Putin pudiera haber envenenado al exespía Sergei Skripal. "Putin no hizo eso. Está demasiado ocupado. Son los periodistas los que se inventan estas cosas", explicó el empresario.

Para Bernie Ecclestone el dirigente nacido en San Petersburgo es un líder nato, que le gustaría que "gobernara Europa". "No tenemos a nadie, así que no podría irnos peor. Hace lo que dice que va a hacer... no me gusta la democracia. Necesitas a un dictador que diga 'esto es lo que voy a hacer'. Con la democracia, todo se diluye", concluye el de Ipswich.