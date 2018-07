Se prepara el Premio Planeta más actual y femenino

El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, ha pedido este lunes que tanto los ciudadanos como los legisladores respeten la propiedad intelectual para proteger la industria cultural y a sus autores.

En rueda de prensa un día antes de entregarse el Premio Planeta de novela, ha lamentado que España "multiplica por siete la piratería en Francia", donde ha dicho que nunca ha visto un 'top manta' porque allí se considera una falta y se multa por comprar a estos vendedores, con lo que se ha valorado la propiedad intelectual.

Para él, en España "huelgan los debates entre el sector del cine y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro" si mientras tanto no se respeta la autoría y hay pirateo, con lo cual ya no importa mucho si hay subvenciones o no.

Por eso, ha pedido a los ciudadanos que consuman cultura "con conciencia" y ha defendido que no se puede seguir expoliando a los autores. "Todo euro que se ahorre por el libro digital se ahorrará para los lectores, pero no daré un euro de la propiedad intelectual a nadie: eso es sagrado", ha asegurado.

Para ejemplificar lo que puede perjudicar la piratería a un autor, ha dicho que algunos músicos "han tenido que volver a los 'bolos'". Además, ha ironizado con un paralelismo sobre lo que le puede pasar, por ejemplo, a la escritora Rosa Regàs --junto a él en la rueda de prensa como miembro del jurado--: "No la imagino leyendo un libro en la calle" para recuperar el dinero perdido por la piratería.

Promoción a los autores desconocidos

En la rueda de prensa Lara ha dicho: "A mí no me sale rentable premiar a un autor consagrado", ya que estos autores le reportan más ventas de las que le da el premio.

Por ejemplo, publicar a Carlos Ruiz Zafón o a María Dueñas significa unas ventas de más de un millón de ejemplares, mientras que la publicación del premio Planeta le reporta medio millón de libros.

Para demostrar que este premio es transparente y sin manipulaciones, ha puesto el ejemplo del autor premiado hace unos años, Néstor Zárate -con 'La Cárcel'- que, para sorpresa de la organización, estaba muerto hacia unos años, lo que planteó un problema a la hora de promocionarlo, ha dicho.

"Entiendo que es más creíble y más fácil que la gente crea que está todo muy amañado, pero yo les diré que no", y lo ha zanjado retando a la gente a pensar lo que quiera porque el jurado hará lo que le dé la gana, ha dicho.

Sobre las novelas presentadas al concurso, el secretario del jurado, Emilio Rosales, ha destacado el alto nivel de participación de las 478 obras presentadas, con un centenar procedentes de América, y con una novela recibida desde Australia.

Novelas del mundo actual

Con una altísima participación que contiene todos los géneros, novelas históricas, políticas, familiares y costumbristas, predominan las novelas que se enfrentan al mundo actual y "bucean en los conflictos de los protagonistas en sus miedos, ilusiones, frustraciones y anhelos", con la esperanza de que los lectores se sientan identificados, ha dicho.

Esta aproximación se ha hecho desde la intriga y también desde planteamientos más emocionales, con una mayoría de textos que buscan la identificación con el lector, y con el denominador común de temática femenina, según el miembro del jurado Juan Eslava, que ha dicho: "Es costumbrismo moderno y alguna novela no feminista, sino femenina, y no necesariamente escrita por una mujer".