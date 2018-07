Mas: "Si no hay explicación sobre el borrador del informe pediremos responsabilidad"

El presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, reclama que se depuren "responsabilidades" en el caso del borrador del informe policial si el Gobierno no da explicaciones al respecto.

"Aquí hay determinadas connivencias, que no conocemos con detalle, por lo que ha llegado la hora de pedir explicaciones, y si no hay explicaciones tendremos que pedir responsabilidades", ha resaltado en un acto centrado en el sector cultural, en el edificio RBA, y arropado por el consejero de Cultura, Ferran Mascarell.

Sobre si estas informaciones acabarán influenciando en el resultado electoral, Mas ha emplazado a dar una "lección de democracia" este domingo ante esta forma de actuar que, a su juicio, no tiene nada que ver con la democracia, las buenas maneras y el espíritu constructivo.

Para Mas, se esta evidenciando que se trata de un "montaje con la finalidad de intentar alterar por vías no democráticas, y seguramente no legales, la voluntad" del pueblo catalán.

A su juicio, lo que está pasando no puede quedar así y de forma "tan descarada", al destacar que no ve posible que esto pasara en otros países europeos en plena campaña electoral, sabiendo la incidencia que puede tener sobre el resultado electoral.

"De esto nadie da explicaciones, nadie aporta pruebas, y las que se aportan parece que no existen. Aquí hay un montaje para intentar que el resultado de este domingo sea diferente del que podría ser en circunstancias normales", ha zanjado. Según Mas, Cataluña no se ha pasado décadas ayudando al Estado "para que no crea en los catalanes e intente actuar de forma tan grosera".