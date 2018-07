Mas necesita una "mayoría clara" para afrontar el proceso soberanista

El presidente de la Generalitat y candidato de CiU, Artur Mas, ha llamado a concentrar en CiU el voto a favor de la autodeterminación y ha remarcado que, para afrontar con garantías el proceso soberanista, se necesita un gobierno como el de Escocia, con una mayoría muy clara.

"En Escocia ganó un partido con una mayoría muy clara y el proceso de consulta va para adelante; en Québec ganó el partido nacionalista, pero no por una mayoría rotunda, y el proceso no tiró adelante", ha manifestado. "¿Seremos como Escocia, que lo pueden hacer, o como Québec, que no lo pueden hacer?", ha preguntado Mas en un mitin en Girona, en el que se ha guardado un minuto de silencio por la muerte del empresario Jordi Comas, ocurrido en un asalto a su vivienda.

El cabeza de lista de CiU, al que los últimos sondeos no otorgan mayoría absoluta, ha remarcado que el 25N, Cataluña se juega "si tiene un gobierno que tenga la fuerza para mantener el proceso -soberanista- y que no tenga que dar un paso atrás". Mas ha remarcado que "nadie hará caso del resultado" del resto de partidos, sino que todo el mundo se fijará en "la fuerza que tenga el presidente de Cataluña" en las urnas.

En este sentido, el candidato ha pedido el voto prestado de electores que nunca le han votado, aunque sea sólo para cuatro años, plazo que Mas se ha marcado para poder negociar con suficiente legitimidad el proceso de consulta. "Estoy convencido que cuando acabe el proceso daré un paso atrás, así que estén tranquilos los que den el voto prestado, que no estarán consagrando ningún presidente ni ningún gobierno", ha remarcado.

En cuanto a las informaciones que le vinculan con la corrupción, el presidente catalán ha asegurado que "responderá a las calumnias con querellas" y ha dicho que está dispuesto a asumir que "el precio por plantar cara al Estado es que te rompan la cara". "Pero si me rompen las piernas a mi, seguiré con las vuestras", ha clamado Mas, ante unas 1.200 personas reunidas en la sala del Xavier Montsalvatge del Palacio de Congresos de Girona, que se ha quedado pequeña, con unas 900 personas obligadas a seguir el acto desde en el vestíbulo, según la organización.