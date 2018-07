La historia de la foto de un peinado que no entienden los hombres y se ha vuelto viral en redes

pay10, como se hace llamar en Twitter, es una joven estudiante de peluquería de Indiana, EEUU, que suele practicar peinados con sus amigas. En esta ocasión, realizó un peinado a su compañera de piso y quiso capturar el antes y el después.

Las dos imágenes se subieron a Twitter con la frase 'you vs. the girl he cheats with' ('Tú VS la chica con la que te engaña') y después de más de 24.800 retuits, 103.000 favoritos y más de 850 comentarios, hay muchos, sobre todo hombres, que no entienden la broma.

No es que los peinados sean una cuestión de género y sólo sean las mujeres quienes los entienden, no decimos eso, pero una gran mayoría de hombres no han entendido por qué la foto de los tirabuzones, la de la derecha, sería la del amante, y la de la izquierda, las ondas surferas, la propia.

Según recoge buzzfeed, la joven bromeó con su amiga "sobre lo feo que se veían sus rizos antes de cepillarlos", y de ahí salió la broma. Uno de los primeros comentarios es el de un hombre que dice estar "confundido".