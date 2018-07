La entrevista a Meritxell Batet en Espejo Público, en ocho puntos

Meritxell Batet, número 2 del PSOE por Madrid, ha explicado algunos de los puntos importantes del programa electoral del PSOE, el que recuerda que de momento es solo un "borrador". Además, ha hablado sobre el escenario catalán tras las elecciones del 27 de septiembre y de la propuesta de ERC de que Carme Forcadell como presidenta del Parlament.

A continuación, las ocho frases más destacadas que ha dado en Espejo Público.

Universalidad la educación desde los 0 hasta los 18 años

Batet explica que "de los 16 a los 18 años y de los 0 a los 3 no hay oferta suficiente como para que todos los niños puedan mantener sus estudios", por ello, proponen "guarderías gratuitas" para los más pequeños, mientras que de los 16 a los 18 años proponen que haya más plazas, hasta "200.000 hacen falta" de Formación Profesional.

Eliminar la asignatura de Religión en centros públicos

Explica que nunca se ha hablado de eliminar la asignatura de Religión en los colegios privados, ya que no tienen "competencias" para ello y "respetan" a quien quiera ir a esos centros. Aclaran que eliminarán la asignatura de Religión del horario escolar, aunque podrá estudiarse extraescolarmente, y "no será evaluable en el curriculo global que luego se contabiliza para el acceso a la universidad".

Primarias en todos los partidos políticos

En su opinión, "las primarias acercarían a los ciudadanos a los partidos", y por tanto consideran que es "imprescindible". No obstante, dice que pese a que será una ley, ésta "no se impone, se aprueba en el Congreso y se puede aprobar por consenso". "Planteamos unas reformas que parten de una voluntad de consenso y creemos que las primarias son un buen mecanismo para hacer que los partidos sean más participativos", añade.

Reforma laboral

El PSOE defiende la derogación de "algunos aspectos" de la reforma laboral, ya que aseguran que "en España hay una nueva categoría de trabajador, el que trabaja y no tiene para comer".

Irene Lozano llega a las listas del PSOE

"Es un síntoma claro que hay personas independientes vinculadas a otras formaciones que ven al PSOE como un partido atractivo, abierto y con el que quieren involucrarse", ha explicado en referencia a la llegada desde UPyD de Irene Lozano.

Escenario catalán tras el 27-S

"El escenario catalán me preocupa mucho, y sobre todo hemos intentado no solo que nos preocupe, sino qué vías y opciones podríamos tener para que Cataluña no se quiera ir de España y sigamos teniendo el país unido", ha explciado.

Carme Forcadell, propuesta para presidenta del Parlament

"Creo que es lógico que JxS decida quién quiere que presida el Parlament, espero que sea consciente de lo que significa persidir una Cámara así y que esté a la altura, que tenga capacidad de neutralidad y tenga claro el papel que tiene que desempeñar", ha dicho.

PSC, tercer partido en Cataluña

"El PSC está mejor que en los últimos diez años, es un partido que todo el mundo lo daba por desaparecido y quedó segundo en número de votos en las municipales y ha mantenido un tercer puesto digno; se ha producido un punto de inflexión en el socialismo catalán", ha concluido.