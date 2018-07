Rosa Aguilar será ministra si Rubalcaba gana las elecciones

En un mitin en Córdoba, ciudad de la que Aguilar fue alcaldesa durante una década con IU y por la que hoy se presenta como "número uno" por el PSOE, Rubalcaba ha querido "confesar" que mientras estaba Aguilar en el estrado hablando le ha mandado un mensaje telefónico el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para decirle: "Pero qué buena es Rosa". "Yo la vi primero", le ha contestado Rubalcaba con sus "propios deditos".

Ante los murmullos de protesta que han llegado de la primera fila, donde se encontraba el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, Rubalcaba ha tenido que reconocer: "Ya sé que la nombró primero Pepe, pero la vimos juntos, hace algunos años". Rosa Aguilar fue consejera con Griñán antes de que Zapatero la nombrara ministra y Rubalcaba ha prometido que contará con ella si gana las elecciones. "Pepe la nombró, Zapatero la nombró y yo la nombraré", ha sostenido.

El candidato socialista, por otro lado, ha glosado los tres artículos de "la ley del silencio de Rajoy", que son recortar las prestaciones por desempleo, las pensiones y los convenios pero ocultándolo hasta el 21N, y se ha dirigido a él para decirle que así no puede gobernar.

"Señor Rajoy, usted no puede gobernar este país en estas condiciones, no puede hacerlo", ha subrayado Rubalcaba. Ante unas 2.000 personas, ha alertado de la "estrategia" de Mariano Rajoy de no decir "nada de nada de nada" en sus mítines para que los españoles no salgan corriendo en dirección contraria al conocer lo que realmente se propone si llega al Gobierno.

Ha hecho un llamamiento general a la movilización y ha lanzado un mensaje: "Saben que ellos sólo ganan si los nuestros se quedan en casa", ha avisado. "No quieren que haya campaña porque entonces hay polarización y discusión y la gente piensa que hay dos programas. Y si la campaña es una campaña valium, si no pasa nada más que todo pase a toda velocidad, la gente tenderá a eso, a quedarse en casa", ha argumentado.