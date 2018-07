Rivera: "El 27-S es un invento de Mas para que los catalanes tengan amnesia colectiva"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha advertido este lunes de que las elecciones catalanas del 27S son un "invento" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que los catalanes tengan "amnesia" de la "corrupción, los recortes y el caso Pujol", aunque C's afronta estos comicios como una "oportunidad".

En un día en que [[LINK:INTERNO|||20150803-NEW-00109-false|||se prevé que Mas firme el decreto de convocatoria de las elecciones]], Rivera ha dicho que el 27S es "un invento de Mas para que los catalanes tengamos amnesia colectiva y olvidemos la corrupción, las sedes embargadas de CDC, el caso Pujol, la subida de impuestos o los recortes en sanidad, educación y políticas sociales".

"No se me ocurre manera más maquiavélica de presentarse a unas elecciones que poniendo a otro candidato", ha criticado Rivera -en referencia a la posición de Mas como número 4 de su lista- que lo ha tildado de "intento de tomadura de pelo".

"Hacer un balance positivo de tu gestión, esconderte como número cuatro, cambiarle el nombre a tus siglas, romper tu federación y estar sentado en el banquillo para que, cuando haya que buscar la copa, salir tú a buscarla... pues mire, a lo mejor se queda sin copa y en el banquillo", ha dicho.

Asimismo se ha mostrado "sorprendido" de que Raül Romeva, exeurodiputado de ICV, encabece[[LINK:INTERNO|||20150719-NEW-00010-false||| la lista del Junts pel Sí]], y ha descrito a ese candidato como "el instrumento para que Mas no dé la cara en debates y entrevistas".

También ha cargado contra Podemos, al que ha reprochado su "error" de poner al frente de la lista Catalunya Sí que es Pot a "un independentista", en alusión a Lluís Rabell, quien "dijo que votó 'sí' a la independencia en la consulta del 9N", ha recordado.

En cualquier caso, "a diferencia de otros partidos", Rivera ve las elecciones del 27S como "una oportunidad", ya que "por primera vez en la historia de la autonomía catalana tendremos la oportunidad de construir una mayoría alternativa al nacionalismo".

Considerando que C's representa la "centralidad" y "reúne todas las condiciones para estar en el momento, el lugar y con la gente adecuada", ha explicado que "desde hace treinta años, PP y PSOE renunciaron a ganar el partido en Cataluña, mientras C's sale a ganarle el partido a Mas. No salimos a pedir perdón por no ser independentistas, sino a pedir paso".

No se muestra preocupado por los ataques a su partido por parte del candidato del PPC, Xavier García Albiol: "Los partidos que tienen un proyecto para España deberían tener claro que nuestros adversarios son Mas y Junqueras, no el regate corto y la cuestión partidista".

Esto va más allá de batallas por un escaño". Para Rivera, "el PP en Cataluña nunca sale a ganar el partido, sale siempre a perderlo. Hace tiempo que dieron por perdida Cataluña", ha lamentado, del mismo modo que ha opinado que "no solo tiene que aplicarse la ley, sino tener un proyecto para que la mayoría de gente se sume, lo vote y lo respete".

En este sentido, ha asegurado que no cree que se produzca una declaración unilateral de independencia, que -subraya- "no llegará porque no va a haber mayoría absoluta de Mas y Junqueras".

Pero tampoco cree que la aplicación del artículo 155, que prevé una posible suspensión de la autonomía, sea "una solución política" para afrontar la situación en Cataluña por parte del Gobierno. "Soy partidario de aplicar la ley. Y esa es una ley que, si alguien llega hasta ahí, todo el mundo sabe lo que dice. Pero la mejor manera de aprender a conducir no es ir con la multa en la mano. Hay que ganarles políticamente y me sorprende y preocupa que algunos hayan dado por perdida la batalla política y sólo les quede la batalla legal", ha sentenciado Rivera.