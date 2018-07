Raül Romeva cuestiona que Artur Mas tenga que ser presidente de nuevo

El exeurodiputado y exmilitante de ICV Raül Romeva parece sentirse a gusto en su papel de liderazgo, y dice que [[LINK:INTERNO|||20150722-NEW-00132-false|||no está escrito que Artur Mas tenga que ser de nuevo el presidente]]. Convergencia ha salido de inmediato a intentar poner las cosas en orden.

Artur Mas creía que estaba todo claro, y así se escenificaba en la presentación de la candidatura soberanista, pero pronto ha llegado el primer desencuentro en su candidatura independentista. En teoría, Romeva iba a ser el número uno de la lista pero no el candidato a la presidencia de la Generalitat. Ese puesto lo reservaban para Mas. Pero en una entrevista radiofónica, Romea hace saltar las alarmas y plantea la posibilidad de que Mas no sea el presidente.

Para Convergencia, el pacto está cerrado y más que hablado. Y no hay lugar a dudas. La oposición tiene su propia explicación al porqué Mas no ha ido de cabeza de lista desde un inicio: así puede esconder los casos de corrupción. En Barcelona también estaba el ministro de Exteriores, José Manuel García- Margallo, al que le inquieta el pacto de convergentes y comunistas. “Cada vez que oigo a un líder político decir que no votarle a él es ir contra su nación, me pongo a temblar porque es la semilla o el germen del totalitarismo” asegura García-Margallo.

Para Pedro Sánchez, hay otra alternativa. “Les digo a los catalanes es que el sistema político español no es el PP”, dice, porque en su opinión a Artur Mas le interesa Rajoy y su inmovilismo, porque así, dice, eterniza el conflicto entre Cataluña y España.