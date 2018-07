Mas reclama la nacionalidad española para los catalanes "de origen español"

¿Cuándo se pierde la nacionalidad española? El debate comenzó con la entrevista que realizó Carlos Alsina al Presidente del Gobierno en Onda Cero. Rajoy mantiene que los ciudadanos de una Cataluña independiente dejarían de ser españoles y europeos.

Hoy todos están dispuestos a participar en la discusión.

Mas se aprovecha de la confusión y ahora ya no reniega de la nacionalidad española, reclama el derecho a mantenerla igual que los extranjeros que llegan a España. "¿A los catalanes que somos españoles de origen nos van a quitar la nacionalidad española?", se pregunta Artur Mas.

Miquel Iceta, número uno del PSC, celebra que los independentistas tengan tanto interés por seguir siendo españoles y señala que "la nacionalidad española es un plus".

El líder de Podemos prefiere quedarse al margen sobre este tema, no lo tiene claro. Pablo Iglesias dice que la relación que quieran tener con el estado en Cataluña la tienen que decidir sus ciudadanos.

El ministro José Manuel García Margallo se pregunta qué tipo de independencia quieren si no están dispuestos a renunciar nada. "Si uno se va es que se va. No se van a quedar con unos atributos y otros no", sentencia.

Quien también manejó la política exterior española e incluso la europea, el socialista Javier Solana, lo tiene claro: "Si los planes que tiene el señor Mas se llevan a cabo, Cataluña no pertenecerá a la Unión Europea".