Iglesias critica a los que "dividen Cataluña" y llama "señoritos" a Mas y a Rivera

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que "algo va mal cuando hay gente de izquierdas que quiere hacer presidente a Artur Mas", ha cargado contra quienes "dividen a Cataluña" y se olvidan del "extrarradio" y ha llamado "señoritos" a Artur Mas y Albert Rivera, a quienes considera "el envoltorio 'cool' del PP".

En un mitin en el barrio del Carmel de Barcelona, ante un millar de personas y bajo un sol de justicia, Iglesias ha recordado las luchas vecinales de este barrio obrero, que era un granero de votos socialistas, para conseguir servicios sociales.

"Me para mucha gente por la calle y me dice que ha sido votante socialista de toda la vida, pero esta vez me dicen que 'os voto a vosotros porque a mí no me toman el pelo más'", ha explicado Iglesias, que ha recordado: "yo soy nieto de socialistas, y les digo: bienvenidos a casa"

"Hay algo aquí que va mal cuando hay gente de izquierdas que trabaja para hacer presidente a Mas, cuentan con mi respeto, pero con mi incomprensión, no entiendo cómo gente de izquierdas trabaje para hacer presidente a quien votó la amnistía fiscal del PP, a quien votó la reforma laboral del PP", ha reprochado Iglesias.

Tras recordar que "nosotros no vamos a votar la investidura de Mas", ha pedido "a todos aquellos que parece que están teniendo dudas, que miren a la cara de la Cataluña popular y digan: 'yo soy de izquierdas pero voy a trabajar para que Mas sea presidente, que lo digan a las claras, yo creo que eso sí que es dividir Cataluña'".

Iglesias ha confesado que las primeras palabras en catalán que escuchó "eran de los vinilos que tenían mis padres en casa y no entiendo qué ha tenido que pasar en este país para que Lluís Llach esté ahora más cerca de Artur Mas que de nosotros". "No lo entiendo, pero para nosotros son los nuestros y no dejará de ser de los nuestros, pero disculpen mi perplejidad", ha señalado.

El líder de Podemos ha criticado a "quienes han logrado imponer que la Cataluña de verdad no sea la del extrarradio, a los que la Cataluña del extrarradio no les gusta". Para Iglesias, "el cambio tiene que empezar ya, porque necesitamos sacar a los corruptos de las instituciones, a los que se envuelven en la bandera para no hablar de los recortes, de las cuentas en Andorra o en Suiza".

"No puede haber cambio en España si no hay cambio en Cataluña y no puede haber cambio en Cataluña si no hay cambio en España", ha subrayado. También ha dicho que para que Cataluña consiga "una realidad jurídica distinta, los corruptos tienen que estar fuera. Es incompatible trabajar por un futuro mejor colocando a Mas como presidente".

Ha apelado a aquellos que "cuando miran a Albert Rivera y a Artur Mas ven a dos señoritos. No serán los señoritos los que defiendan a la gente. No es a los señoritos a los que hay que agradecer las escuelas públicas, el transporte publico, el alcantarillado... hay que agradecérselo a la lucha de las asociaciones de vecinos".

"Para defender la soberanía hay que hablar de procesos constituyentes que blinden los derechos sociales. No hay soberanía si no blindamos las instituciones contra la corrupción", ha argumentado Iglesias, que ha recordado que "la educación y la sanidad no puede ser privilegio de los ricos".

Durante su discurso, un grupo de jóvenes independentistas han desplegado entre el público una pancarta con el lema 'Orgullosos de nuestros orígenes' y han acusado de "etnicista" a Iglesias, lo que ha provocado unos momentos de tensión hasta que los Mossos d'Esquadra han intervenido.