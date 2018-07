Artur Mas: "La independencia tiene interrogantes"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado que el momento en el que decide que Cataluña tiene que ser un estado independiente es en septiembre de 2012, cuando en Barcelona hay una masiva manifestación con un lema que dice 'Cataluña, nuevo estado de Europa'.

Mas, en una entrevista en 'Más de Uno', recuerda que "fue una manifestación sin precedentes", y se produjo cuando estaba haciendo los últimos intentos con Rajoy para lograr un pacto fiscal. Tras ello, y fracasado el estatuto de autonomía, asegura que es cuando deciden que van a "jugar a favor del derecho a decidir del pueblo catalán".

"Nadie me ha garantizado que una Cataluña independiente tendría cabida en la UE, pero lo contrario tampoco"

En su opinión, "hoy hay más ilusión de una parte significativa de la sociedad", y explica que las encuestas de hace tres años le daban mayoría absoluta y perdió una decena de diputados. Por ello, asegura que hay que tener cuidado con las encuestas y "solo nos podemos fiar de unas elecciones o de una consulta".

El President subraya que "el reto ya existe, y a lo mejor pasa como en Escocia, o lo contrario, que hay una mayoría, pero entonces ¿en el Estado español van a decir que no pasa nada tampoco?", se pregunta.

En Onda Cero, que se ha emitido hoy desde Barcelona, Mas ha dicho que "tras las elecciones contaremos diputados, no votos", ya que, dice, "no tenemos otro remedio". Además, añade que "si tenemos mayoría, seguiremos adelante", pero subraya que pese a que Junts Pel sí no logre mayoría absoluta, el proceso seguirá adelante, "aunque con menos fuerza".

Reconoce que la indepencia tiene interrogantes, igual que los tiene el no hacerla. Sobre los primeros, dice que "para el mundo económico y empresarial, el principal interrogante es que puede lesionar el comercio entre Cataluña y España". Sin embargo, en su opinión, explica que "el comercio, no puedo decir que no quedaría lesionado en nada, pero sería bilateral", es decir, "si hay daño comercial por la independencia, lo habría en Cataluña y en España".

Otro interrogante es "cómo quedaríamos en el contexto de la Unión Europea". En su opinión, "aspiramos a seguir estando en la UE. Habrá una propuesta de Constitución catalana con el conjunto de la sociedad". Mas explica que "la UE no nos puede garantizar de entrada la pertenencia, pero se abriría un proceso de negociación, que si hay voluntad política se resuelve", y reconoce que "nadie me ha garantizado que una Cataluña independiente tendría cabida en la UE, pero lo contrario tampoco".

En el ámbito social "la pregunta es si España nos paga las pensiones". A ello responde que en una Cataluña independiente, hay más cotizantes y, además, cobrarían un poco mejor.

Otra cuestión es sobre los que hablan castellano en Cataluña o si perderían la nacional española. Explica que los derechos lingüísticos se mantendrían, y la nacionalidad sería catalana, pero quien quiera conservar la nacional española la podría tener, bien sola o bien con la catalana.

Preguntado sobre la Diada, dice que "estoy pensando en si acudir a la Diada" y reconoce que "me hubiera gustado mucho estar en la Diada los últimos tres años".

Investigación en las sedes de CDC



En opinión del presidente de la Generalitat, "con el registro de las sedes de Convergència se ha hecho un espectáculo" y pregunta "¿quién avisa a los medios para que tengan las cámaras preparadas? Alguien que busca espectáculo", recrimina.

Recuerda que, el día previo al registro "nos soplaron que nos estaban preparando algo gordo". Asimismo, lejos de centrarse en la supuesta trama de corrupción y más preocupado de las cámaras en la sede, insiste en que "hay secreto de sumario pero el día antes, el registro se filtró a algunos medios".

Sobre la relación entre Fundación CatDem y CDC dice que "el primer día del registro, los dirigentes explicaron las aportaciones que se habían recibido" y matiza que "el tesorero de la Fundación y el de Convergencia, son el mismo".