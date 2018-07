Rivera: "Rajoy no puede decir que la crisis es historia cuando en España hay más de cuatro millones de parados"

El líder nacional de Ciudadanos (C'S), Albert Rivera, ha señalado este sábado en Murcia que, en las próximas elecciones Autonómicas y Municipales y después en las Generales, "los españoles decidirán si quieren que todo siga igual, si quieren un cambio insensato o un cambio sensato como propone Ciudadanos", pero se ha mostrado seguro que España no necesita un nuevo presidente del Gobierno que venga a decir "que todo va bien o a romperlo todo".

Rivera, ante un auditorio de 500 personas en el céntrico Hotel Nelva de Murcia, ha querido apoyar la candidatura a la presidencia de la Región de Murcia Miguel Sánchez, convencido que ese cambio se va a notar más en Murcia "porque habéis tenido muy poca pluralidad política en estos años de democracia".

Así, ha explicado que lo que pasa en Murcia y en el resto de CCAA "es que los españoles se han levantado del sofá para tomar las riendas del país, para no dejar al frente de la democracia a gente que se ha lucrado y aprovechado de los ciudadanos", por eso, ha añadido que "la legislatura que viene va a cambiar el signo de los tiempos, con Ciudadanos como partido decisivo para cambiar el rumbo del país".

Y es que, para Rivera "los españoles no solo van a votar colores o programas electorales, porque eso ya se hizo y por eso está así el país, sino que van a votar actitudes ante la vida", al tiempo que subrayaba que ya no existen las ideas de izquierdas o de derechas "sino las buenas o malas ideas".

De este modo, ha querido adelantar una medida nacional que implantarán en todas las CCAA si llegan a gobernar. Una Ley de Impacto Económico de Infraestructuras para que en España no se pueda más "hacer aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros u obras faraónicas con las que es muy fácil lucrarse".

"Un Ley que explique esas obras y cómo se va a devolver el dinero a los ciudadanos, porque no estamos en contra de la construcción de infraestructuras. Pero con esas obras vacías es muy fácil robar", al tiempo que añadía que se trata de gestionar en ciertos casos como si España fuera una empresa "en la que si pierdes el dinero de los demás te vas a la calle".



"Las ideas ideas no son rojas o azules sino buenas o malas"

Rivera ha augurado el final de las mayorías absolutas "durante mucho tiempo", así si no ganaran las elecciones "haremos una buena oposición, porque las ideas ya no son rojas o azules sino buenas o malas".

Así, ha puesto de ejemplo Murcia de falta de diálogo entre PP y PSOE."Aquí en vez de generar diálogo, se crean espacios de enfrentamiento en materias tan importantes como el agua o las infraestructuras, "porque si hay que hacer un PHN, que hay que hacerlo, hay que hacerlo con la cabeza y no con las entrañas, sentándose hablar y pudiendo decir lo mismo en Murcia y en Tarragona".

"Yo no quiero venir a Murcia y decir una cosa y en Tarragona la contraria, la solidaridad entre españoles no se gana con votos, por eso, tenemos que ser valientes y honrados y hacer mucha pedagogía. Porque no venimos a echar leñar al fuego, sino agua", ha destacado.

"La pregunta clave no es con quién pactarás, sino para qué pactarás"

Sobre las múltiples preguntas que estos días le realizan los medios de comunicación sobre los posibles pactos, Rivera ha explicado que "faltan 14 días para que todo cambie, y el mapa político necesita también un cambio de imagen, pero la pregunta clave no es con quién pactarás, sino para qué pactarás. Quiero cambiar la pregunta, porque no queremos pactos para tener sillas sino en beneficio de los ciudadanos".

Así, ha explicado que no van a aceptar que encima de la mesa de negociación de una investidura se le ofrezca a cualquier candidato de Ciudadanos "cargos para obtener su apoyo, porque si lo hacen ese candidato se levantará y se irá".

Sin embargo, ha asegurado que si lo que quieren es pactar para cambiar la ley electoral, instaurar las listas abiertas, perseguir el fraude fiscal o bajar la presión fiscal, ahí estaremos".

Por ello, ha insistido que "nuestros principios son iguales en toda España, porque es importante tener un proyecto en cada una de las candidaturas, pero sobre todo un proyecto para España, y creemos que es necesariamente compatible ese proyecto regional con el nacional".

Un discurso con valores constitucionales en Cataluña

"Se puede defender un discurso con valores constitucionales en Cataluña", ha subrayado Rivera al hablar del origen del partido. "Ciudadanos está por encima de Convergencia en las encuestas porque hemos hecho oposición y somos la alternativa al separatismo".

Rivera ha destacado que ese discurso unitario ha hecho que tengan 38 candidaturas en Murcia (de 45 municipios), 25.000 afiliados a nivel nacional, 1.000 listas electorales en toda España y la previsión del CIS de que vayan a tener presencia en todos los parlamentos autonómicos. "En mis reuniones con empresarios y colectivos de trabajadores, ellos no vienen a hablar de su tema, sino que vienen a hablar de todo porque nos ven creíbles. Esa es la diferencia entre Ciudadanos y otros partidos nuevos con ideas viejas".

Y es que, está convencido que en 2015 "España se juega mucho. Los españoles decidirán si quieren que todo siga igual, si quieren un cambio insensato o un cambio sensato como dice Ciudadanos", un cambio sensato que pasa por potenciar la economía del Bienestar y de Mercado "porque sin una economía que funcione no podemos tener esa sociedad del bienestar".

En este sentido, ha criticado el "crecimiento para cuatro que propone el PP, porque el objetivo es crecer, pero sobre todo para quién crecer".

Así, ha criticado que Rajoy venda "con orgullo una recuperación con 7 millones de españoles que trabajan pero son pobres, con 4,5 millones de desempleados o dos millones de familias en las que no entra ni un sólo céntimo".

Para Ciudadanos el objetivo es apostar por el I+D+i, para que España abandone el número 26 de la OCD "cuando somos la cuarta economía de Europa". "Finlandia invierte el triple de España en educación y eso no es una casualidad, sin cambiar lo planes educativos cada cuatro años. Queremos recoger frutos en la sociedad de dentro de 20 años, no en las urnas", ha destacado.

Igualmente, ha señalado que "no podemos ni queremos competir con mano de obra barata con terceros países, sino con las potencias europeas", por eso frente a las palabras de Rajoy sobre que vienen "a cambiarlo todo", Rivera ha subrayado que "todo no, pero amnistías fiscales no haremos señor Rajoy, ni la Ley Wert es nuestra ley, porque queremos una ley para todos los españoles".

Asimismo, ha pedido a sus candidatos y afiliados "no un escaño o unos buenos resultados, sino honradez, humildad y no defraudar a la gente. Hemos puesto el listón muy alto y no podemos despistarnos, porque hay muchos españoles que nos miran con una sonrisa en los labios, y eso sí que es un termómetro y una buena encuesta".

"Murcia va a ser uno de los lugares de España donde el proyecto 'naranja' va a ser más apoyado. Por eso, ahora vengo a ayudaros en las Autonómicas y Municipales, pero os pido que después nos ayudéis en las nacionales", ha remarcado.

Finalmente, ha asegurado que Ciudadanos representa "un gobierno para recuperar lo mejor de este país, la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos. Porque el nuevo gobierno no puede venir a decir que todo está bien ni puede venir a romperlo todo. Pensadlo, imposible es sólo una opinión".