Iglesias tacha a Mas y Pujol de "gentuza y ladrones" porque su única patria es el dinero

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a su antecesor, Jordi Pujol, "gentuza" y "ladrones", porque la única "soberanía y patria" que les "importa" -ha dicho- es el dinero y las privatizaciones.

Iglesias ha arropado a la candidata a la alcaldía por Barcelona en Comú, Ada Colau, en un acto en la plaza Mayor del popular distrito de Nou Barris, uno de los feudos tradicionales del PSC, que ha reunido a unas 4.000 personas.

El secretario general de Podemos, en un discurso muy duro contra CiU, ha afirmado que Mas y Pujol "han entregado la soberanía" porque, ha dicho, solo tienen una "patria, la del dinero": "Que no ensucien la palabra nación y patria con sus lenguas hipócritas. Defender la soberanía es defender los servicios públicos (....) Los que privatizan los derechos sociales y externalizan los servicios no son soberanistas. No son más que traidores a su patria, que no ensucien la palabra nación y patria", ha clamado el dirigente de Podemos.

Iglesias ha recalcado que los "amigos" de Mas y Pujol "no pueden disimular su desprecio" por las clases catalanas populares y, en este sentido, ha asegurado que "les molesta" que una persona del Puente de Vallecas como él se sienta "más cómodo" en Nou Barris que ellos.