Carmona: "Jamás seré alcalde de Madrid con apoyo del Partido Popular"

RUEDA DE PRENSA DEL CANDIDATO SOCIALISTA

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid ha querido salir ante los medios para aclarar que no será alcalde con el apoyo del PP. Carmona ha explicado que se ha reunido ya con Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, y que próximamente lo hará con Begoña Villacís. Asimismo, ha querido reiterar el "no rotundo" que dio a Aguirre cuando ésta le propuso ser alcalde de la capital, ya que "no queremos que los terceros sean alcaldes".