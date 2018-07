Carmona: "No creo que sea buena noticia que el 'tic-tac' de Iglesias se haya parado"

El candidato del PSOE a la Alcadía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha explicado en Espejo Público que no cree que "sea buena noticia que el 'tic-tac' de Pablo Iglesias se haya parado" en relación al nuevo programa que ha presentado Podemos para los próximos comicios y considera que "no es bueno" que Juan Carlos Monedero haya tenido que dimitir.

Así, Carmona se erige como alternativa a la formación de Iglesias porque es "el único candidato que hace propuestas concretas" y "tiene que haber una izquierda real".

No obstante, admite que Podemos "ha tenido un papel muy importante en el diagnóstico de la situación: no podemos dejar tirada a la gente, a la gente que no tiene luz, la gente que tiene pobreza energética, pobreza de renta, pobreza inmobiliaria" y señala que en ese punto les ha "sacado los colores" el nuevo partido. Por ello, ha aclarado que han incorporado el diagnóstico porque el problema del PSOE fue que se quedó "petrificado en la derrota".

En cuanto a las propuestas, considera que bajar el IBI un 50%, como ha dicho su homóloga popular Esperanza Aguirre, "es una broma". Lo que él haría sería subir ese porcentaje a los bancos que tienen viviendas vacías, alrededor de 40.000, e incluso se las expropiaría del usufructo.

Encuestas

El candidato socialista también ha mostrado su disconformidad con las encuestas, que les dan resultados muy diferentes en función de quién las realice. Sin embargo, dice estar "contento" porque le dan "posibilidad de gobierno".

En caso de tener que pactar con otros partidos, Carmona es optimista puesto que "Aguirre es la madre de la corrupción" y la "línea roja" de Podemos y Ciudadanos es precisamente este punto. Al contrario, ha evitado decir a quién daría su apoyo si se encontrara en esa tesitura porque "es imposible".

Aunque no sería su competencia, también señala que si pudiera reformaría la Constitución para "blindar la sanidad pública" tras el fallo del Tribunal Constitucional en la que da la razón a la medida del Partido Popular.