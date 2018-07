Rajoy: "Rubalcaba, González y yo pensamos lo mismo sobre Griñán"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha advertido de que Andalucía tiene el domingo en las urnas "una cita con la historia" porque el cambio en esta comunidad "es mucho más que un cambio de gobierno, supone dejar atrás el miedo y mirar hacia adelante para que Andalucía salga de la cola y se ponga de las primeras de España". Algo a lo que, según ha apuntado, contribuirá el Gobierno de la Nación, que será "un apoyo para Arenas y su gobierno".

Sobre el presidente de la Junta y candidato socialista, Rajoy ha sorprendido al contar que ha podido comprobar en su viaje en AVE este viernes a Sevilla, en el que ha coincidido con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con el expresidente del Gobierno Felipe González, que se trasladaban a un acto de campaña en Córdoba, "como los tres tenemos la misma opinión sobre el candidato socialista a la Presidencia de la Junta". "Discrepo con ellos en muchas cosas, pero en esa no", ha apuntado el presidente del PP, quien ha dado a entender que ha oído la conversación que ambos socialistas mantenían, o alguno de sus acompañantes.

González niega la corrupción en Andalucía

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pronosticado este viernes en Córdoba que el candidato del PP-A, Javier Arenas, "el lunes que viene, volverá a ser candidato", al entender que Andalucía será el "foco de resistencia, no ante la derecha, sino ante la ola reaccionaria" que barre Europa.

En el mitin de cierre de campaña de los socialistas en la capital cordobesa, González, al que ha precedido en el atril el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y tras el que ha intervenido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PSOE, José Antonio Griñán, ha aclarado a Arenas que "la democracia no es la alternancia, es la aceptabilidad de la derrota", y cuando el líder del PP andaluz vuelva a perder en unas elecciones andaluzas será otra vez candidato, "pero no solo porque pierda, sino porque, qué otra cosa podrá ser", se ha preguntado.



El histórico dirigente del PSOE, quien ha arrancado en varias ocasiones el aplauso y coros con su nombre de las 3.000 personas que han abarrotado el Palacio de los Deportes de Fátima de Córdoba, ha insistido en el mensaje de que Andalucía no debe "entrar en la rueda trituradora del conservadurismo, que nos va a meter en la crisis diez años". Por eso, "la resistencia se tiene que mantener aquí, con Pepe Griñán", que es "el que se opone a que se acabe con el sistema público de salud" y con la educación pública de calidad.



González, quien llegó al Polideportivo de Fátima conduciendo un Lexus negro en el que llevaba como copiloto a Rubalcaba, ha recordado que ahora, como le ocurrió a él a finales de los 90, "la caverna mediática", esa que "no distingue entre ganar las elecciones por los votos o por las botas, que no es lo mismo", se pone de acuerdo para decir que los socialistas llevan muchos años gobernando, algo que donde gobierna el PP "no dicen".