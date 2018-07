Ciudadanos irrumpe y tiene la llave del pacto del PSOE pero rechaza formar Gobierno

Ciudadanos entra en el Parlamento andaluz en sus primeras elecciones en esta comunidad (9 escaños)y, si se cumple lo dicho por su candidato, Juan Marín, estará en la oposición y no pactará. "Ciudadanos no gobernará si no gana las elecciones", repitió una y otra vez durante la campaña. No obstante, es la única opción del PSOE para gobernar al lograr 9 diputados (el PSOE obtiene 47).

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado el "cambio sensato" que han votado los andaluces para que "las cosas vayan a mejor y no a peor", pero ha afirmado que el partido "no va a estar en el Gobierno andaluz porque no ha ganado las elecciones".

Ciudadanos ha conseguido más de 370.000 votos, lo que le ha supuesto el 9,3% de los votos y nueve escaños. El partido se ha convertido en la cuarta fuerza política de esta comunidad, por detrás de Podemos (15), del PP (33) y del PSOE (47), pero por delante de IU (5). Ciudadanos ha conseguido representación en siete de las ocho provincias andaluzas, excepto en Jaén. El mayor respaldo lo ha obtenido en las provincias de Málaga y Sevilla, donde ha conseguido dos asientos en cada una, mientras que ha logrado uno en las cinco provincias restantes.

Desde el partido se han mostrado entusiasmados y han valorado de "éxito total" la entrada del partido en el Parlamento andaluz. Se trata de la primera vez que Ciudadanos sale de la cámara catalana, y Marín asegura que está "satisfecho" con los datos obtenidos.

Él mismo indicó durante la campaña que su partido, con una "oposición dura", intentará "en tres, cuatro o cinco meses hacer más trabajo que algunos que han estado durante 30 años en la oposición y que no han sabido llevar los mensajes de los ciudadanos" al Parlamento andaluz. "No se puede estar en la oposición esperando que pasen cuatro años a ver si tengo la oportunidad de gobernar", apostillaba en uno de sus mítines.

Todos los sondeos otorgaban a Ciudadanos un hueco en la cámara regional; el CIS le daba cinco escaños a principio de mes. "Ciudadanos ha movilizado a votantes que no se sentían identificados con un partido y eso ha contribuido a una mayor participación", ha resaltado José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.

El candidato de Ciudadanos, entre sus mensajes electorales, afirmó que ve necesario abrir el debate sobre la financiación autonómica para ir "a un nuevo modelo" más "equitativo" y "con más equilibrio entre los territorios" y que ayude a cerrar brechas como, por ejemplo, la que existe entre las tasas de paro.

Uno de los grandes avales, o el principal, para explicar el éxito de Ciudadanos es el líder de la formación a nivel nacional. Albert Rivera participó de forma activa en la campaña andaluza y también repitió el mensaje de que su partido no será "comparsa ni muletilla de nadie".

Muchas de sus frases se han entendido incluso en clave nacional, como las referidas a la corrupción, tema sobre el que manifestó que "gente que está aforada como el señor Griñán" no tienen "cabida en las instituciones" y que "no pueden estar sentados en un escaño porque lo manchan". "Nosotros apostamos por un pacto nacional contra la corrupción", afirmó.