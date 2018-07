Cospedal, sobre la agresión a Rajoy: "Es inevitable porque no vas a acordonar la calle" (parte 2)

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha condenado durante una entrevista en Espejo Público la agresión a Mariano Rajoy en Pontevedra. Sin embargo, en su opinión, este tipo de incidentes son "inevitables" porque "no vas a acordonar la calle" y el presidente quería estar con la gente. Del mismo modo, ha pedido que esta "anécdota" no empañe la campaña y ha reiterado que se trata de un caso aislado no representativo de la sociedad porque la mayoría de la gente no está a favor de las agresiones.

