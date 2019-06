La Fundación Scholas, creada por el pontífice para promover la cultura del encuentro a través de la educación, ha avanzado este sábado una parte del mensaje del Papa Francisco en el que hace un llamamiento al respeto y la convivencia para promover la cultura del encuentro. "A todos ustedes que están reunidos en este Concierto por la Paz en beneficio de Scholas: la paz es simple es cristalina, la paz es solamente de una palabra es sí o no", ha asegurado.

El papa se dirige a los jóvenes para advertirles de que ellos son el hoy: "No creáis a los que os hacen mirar solo al futuro, mirad al futuro como horizonte, pero mirad hoy el camino y empezad a construir". "Adelante, coraje. No le tengan miedo a nada, sino solamente a no ser auténticos consigo mismos, con la vida y con Dios", ha concluido el mensaje.

El 'Concierto por la Paz' reunirá este domingo en el multitudinario estadio Wanda Metropolitano a artistas como Luis Fonsi, Aitana, Sebastián Yatra, Miguel Poveda, Carlos Rivera, Ana Guerra, Rosario, Marta Sánchez, Sara Baras, Ainhoa Arteta, Diego Torres, Juan Magán, Carlos Baute o David Bustamante, entre otros. Scholas Occurrentes es una fundación laica que tiene como misión generar un cambio en la educación a través de la integración de todas las comunidades, independientemente de su cultura, creencia o religión, apoyándose en el arte, el deporte y la música, idiomas universales, para poder recuperar así el pacto educativo para hacer realidad una sociedad integrada y en paz.

Está presente en 190 países de los cinco continentes e integra a 500.000 escuelas y redes educativas con el objetivo de unir a todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.