Marimar Blanco reprocha a Carmena su actitud con la pancarta y la alcaldesa responde: "No es la manera de decirlo, hay que hablar y llamar"

CONVERSACIÓN GRABADA POR ONDA CERO

La hermana de Miguel Ángel Blanco le ha reprochado a la alcaldesa de Madrid que no colgara en la fachada del ayuntamiento una pancarta en homenaje al edil asesinado por ETA, a lo que Manuela Carmena ha contestado que no era manera de decirlo porque "todo este acto lo has preparado con él y con el PP".