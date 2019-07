Desde que se convirtió en madre de su segunda hija junto a su pareja, el también actor Álex Adrover, Patricia Montero está compartiendo esta segunda maternidad con todos sus seguidores…

A través de su cuenta de Instagram la actriz muestra el día a día que vive junto a su pequeña, y si ha habido un aspecto al que Patricia Montero ha querido dar visibilidad desde que dio a luz por segunda vez ha sido a la lactancia materna.

La intérprete ha compartido un sinfín de imágenes donde se muestra dando el pecho a su hija Layla: en la playa, en medio del campo, en el set de rodaje…

Pero su última foto compartida ha sido la más real, y es que con ella Patricia Montero hace un importante alegato donde defiende la lactancia y los aspectos negativos que giran en torno a ella. Una foto donde vemos a la actriz con el sacaleches puesto y donde se pregunta por qué razón no puede ir así por un sitio público: "Aunque a mí me parezca mi mejor outfit, lamentablemente no puedo ir por ahí con él. Y la pregunta es, ¿por qué? Este chisme, que muchos os preguntaréis para qué sirve, debería poderse usar en todos los espacios públicos, ya que me permite seguir alimentando a mi pequeña como he elegido".

En la foto que te mostramos en el vídeo vemos a Patricia posando frente al espejo con el sacaleches puesto, un moderno sacaleches de la marca Medela que puedes conseguir en Amazon a través de este enlace.

