Marc Clotet y Natalia Sánchez llevan juntos más de cinco años después de conocerse en la producción teatral de 'Amantes' donde consiguieron conectar tanto fuera como dentro del escenario. Ambos actores llevaron su relación con extrema discreción, por lo que cuando anunciaron el nacimiento de su primera hija, fue una gran sorpresa tanto para sus seguidores como sus compañeros de reparto.

Y de igual forma que hicieron en la primera ocasión cuando anunciaron que Lia ya estaba en sus brazos, ahora, la pareja ha vuelto a publicar cada uno en su cuenta de Instagram la gran noticia: "¡NUEVO BEBÉ EN CAMINOOO! No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene... ¡volvemos a aumentar la familia! ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin! La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible!".

La intérprete está de cuatro meses, y ha querido hacer referencia a las dificultades que se avecinan con dos pequeños en casa. Pero sin duda alguna, la actriz contará con la ayuda del papá: "Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aunque reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos... no paro de repetirme a mí misma que; con paciencia, amor y @marc_clotet , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien".

Y ahora en plenas Navidades, la actriz ha querido hacer balance y ha confesado cuál ha sido su mejor regalo este 2019: su hija Lia.

"Mi mejor regalo... #FelizNavidad. Disfrutad de cada segundo y grabad cada momento en la memoria! Estos recuerdos... duran toda la vida..!#Navidad2019 #LaPrimeraYÚltimaSiendo3", escribe Natalia Sánchez junto a este bonito post donde aparece dando el pecho a su pequeña.

