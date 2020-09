La "pupa" de una embarazada María Castro: "Igual es que la semana 37 pesa"

María Castro está a punto de dar a luz a su segunda hija junto a su marido José Manuel Villalba. La actriz está ya de 37 semanas, y ha querido mostrar a sus seguidores cómo está llevando estos últimos días de embarazo.

Un embarazo que ha compartido con todos sus seguidores desde que anunció la noticia. Y si el otro día nos enseñaba los ejercicios que practica para dar a luz de forma más fácil, en esta última ocasión, la actriz ha compartido las calenturas que le han salido recientemente en el labio.

"Pupa!!! Del embarazo??? Igual es que la semana 37 pesa!!! Pero eso Maia no lo sabe", escribe María Castro refiriéndose a su hija de 4 años junto a unos Stories muy "humanos" que te mostramos en el vídeo de arriba.

La actriz de 'Amar es para siempre' publica estos stories días después del último revuelo causado en redes sociales. ¿El motivo? La decisión por parte de María y su marido de no llevar a su hija al colegio en la etapa de preescolar a pesar de que la asistencia no es obligatoria. Aún así, algunos seguidores de la actriz no entendieron su decisión criticándola duramente.

