La dura crítica que ha recibido María Castro por no llevar a su hija al colegio: "Desde ahora dejo de seguirte por tanta tontería"

María Castro ha sido duramente criticada por parte de uno de sus seguidores tras haber anunciado recientemente la decisión de "quedarnos en casa... de momento" y, por tanto, de no llevar a su hija, Maia, a la etapa preescolar este nuevo curso, dado que no es obligatoria. Así lo comunicaba a través de un post en redes donde aseguraba que se trataba "por protección, por seguridad, por ver cómo van las cosas... y, sobre todo, porque podemos, claro". Un post que ofendió a uno de sus seguidores y que, más tarde, decidía dejarle un comentario con el que intentó rebatir las palabras de la actriz.

"Lo que más pena me da de leer estos comentarios es que parece que los padres mandamos al colegio a nuestros hijos porque tenemos que trabajar. Qué triste Dios mío, pues mis hijos van al colegio a aprender, trabaje o no trabaje. Los padres que podemos quedarnos en casa, pero decidimos llevarlos al colegio igualmente, aunque no estén obligados a ir, también tomamos decisiones, señoras... y nosotros hemos decidido escolarizarlos, ¿cómo os quedáis?", ha comenzado escribiendo muy indignado el seguidor en respuesta a la actriz gallega.

El usuario, muy enfadado, ha continuado escribiendo: "Vergüenza os debería de dar, los colegios no son guarderías para que trabajemos los padres tranquilamente, a ver si empezamos a diferenciar las cosas. Y por supuesto, decepción máxima con María, desde ahora dejo de seguirla por fomentar tanta tontería".

Tras recibir este comentario, María Castro no ha dudado en pronunciarse y defenderse dejando constancia de que únicamente lo que ella pretendía con este post era "explicar cómo iba a ser nuestra 'no vuelta al cole' (de momento), por razones que a mi marido y a mí nos parecían de peso".

Unas acusaciones a las que la exgimnasta rítmica ha calificado como: "No se me ocurre forma más fácil de ser infeliz, que malinterpretar 'por sistema' lo que el otro intenta transmitir sin ofender'', y que ha concluido con: "Yo a lo mío, que siempre ha sido la opción más sabia".

